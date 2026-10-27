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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تلتقي سكرتير عام المحافظة الجديد وتكرّم السابق

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، اليوم، اللواء هشام عبد السميع الشيمي السكرتير العام الجديد للمحافظة، حيثُ قدمت له التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد، متمنيةً له التوفيق والسداد في أداء مهام عمله، بحضور السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة السابق، مؤكدةً أهمية مواصلة جهود التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت المحافظ إلى أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمتابعة المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة؛ لتحقيق التنمية الشاملة المأمولة بكافّة القطاعات.

كما قامت المحافظ بتكريم السيد عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة السابق وإهداءه درع المحافظة؛ تقديرًا لجهوده المخلصة خلال فترة عمله بالمحافظة، متمنيةً له التوفيق  في الفترة القادمة.

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