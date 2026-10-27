محافظ الوادي الجديد تتفقد أول حضانة دولية بالخارجة وتستهدف إنشاء 20 دار حضانة

تفقدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أحدث وأول دار حضانة ( International Pre school) بحي الزهور بمدينة الخارجة في إطار البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و هيئة التعاون الدولي اليابانية( جايكا )، بحضور الأستاذ حامد محمد القائم بأعمال سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة إيمان صبر مساعد المحافظ للشئون الهندسية ومتابعة المشروعات، والأستاذ جهاد متولي رئيس المركز، والأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

حيث أشادت المحافظ بالتجهيزات الملحقة وما تتضمنه الحضانة من برامج للتأسيس الأكاديمي والتعلم وفق منهج منتسوري، وتنمية المهارات الحسية والإبداعية واكتشاف المواهب، إلى جانب برامج الرعاية الصحية والتغذية السليمة، والتي تستهدف تنمية قدرات الأطفال وتعزيز مهاراتهم اللغوية والمعرفية والاجتماعية في بيئة تعليمية متكاملة تأهل الطفل للالتحاق بمدارس اللغات واليابانية والدولية.

وأكدت المحافظ أهمية التوسع في هذا النموذج التعليمي والتأهيلي المتميز من خلال إنشاء 20 دار حضانة مستهدف إنشاؤها خلال الفترة المقبلة على مستوى مراكز المحافظة؛ لتوفير بيئة آمنة ومحفزة تساعد على بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته.