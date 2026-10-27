استشاري أطفال تحذر من شراء حفاضات من مصادر مجهولة: تسبب التهابات جلدية

حذرت الدكتورة شيماء طلال، استشاري طب الأطفال وأخصائي التغذية العلاجية للأطفال، من شراء حفاضات الأطفال من مصادر مجهولة أو أماكن لا تضمن ظروف التخزين المناسبة، مشيرة إلى أهمية التأكد من جودة المنتج ومصدره قبل استخدامه.

تحذير من الحفاضات مجهولة المصدر وسوء تخزينها

وأضافت طلال، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن الحفاضات تختلف من حيث جودة الامتصاص ومدى ملاءمتها لبشرة الطفل، موضحة أن بعض الأنواع قد تسبب تهيجًا أو التهابات جلدية لدى الأطفال، بينما تكون أنواع أخرى أكثر ملاءمة وفقًا لطبيعة بشرة الطفل واستجابتها.

وأشارت إلى أن اختيار الحفاض المناسب يعتمد على جودته ومدى ملاءمته للطفل، إلى جانب خبرة التعامل مع المنتج وملاحظة أي مشكلات جلدية تظهر بعد استخدامه.

وشددت استشارية طب الأطفال على ضرورة شراء الحفاضات من أماكن موثوقة، مثل المتاجر الكبرى، مع الانتباه إلى طريقة تخزينها، موضحة أن المواد الماصة الموجودة داخل الحفاضات قد تمتص مواد متطايرة إذا تعرضت لها خلال التخزين.

ولفتت إلى ضرورة توخي الحذر عند شراء الحفاضات المعروضة بصورة منفصلة خارج عبواتها الأصلية، خصوصًا إذا كانت ظروف تخزينها غير معروفة، مؤكدة أهمية تجنب المنتجات مجهولة المصدر.

واختتمت طلال بالتأكيد على أن سلامة الحفاض لا ترتبط بالعلامة التجارية وحدها، بل تشمل أيضًا جودة المنتج وظروف حفظه ومدى ملاءمته لبشرة الطفل، مع ضرورة التوقف عن استخدام أي نوع يتسبب في تهيج الجلد واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض.