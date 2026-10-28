الصحفيين تعلن توزيع جوائز مسابقة البرنامج التدريبي «المياه وقصص النيل» غدا

أعلنت لجنة الشئون العربية والخارجية في نقابة الصحفيين، برئاسة محمد السيد الشاذلي، عن توزيع جوائز الفائزين في مسابقة البرنامج التدريبي الأول «المياه وقصص النيل»، وذلك صباح غدٍ الخميس بأحد فنادق القاهرة، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين

ونُظم البرنامج بالتعاون بين لجنتي الشئون العربية والخارجية، وتطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، في إطار جهود النقابة لتطوير مهارات الصحفيين ومواكبة التحولات المتسارعة في أدوات وأساليب العمل الصحفي.

واستمر البرنامج التدريبي على مدار 6 أشهر، وتضمن مجموعة من التدريبات المتخصصة في صحافة البيانات، والذكاء الاصطناعي، والصحافة الاستقصائية، وتنوعت مخرجات المشاركين في البرنامج بين تقارير صحفية، وأعمال في صحافة البيانات، ومنتجات مصورة، ومحتوى مخصص لمنصات التواصل الاجتماعي، فضلًا عن إنتاجات اعتمدت على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويأتي البرنامج في إطار حرص نقابة الصحفيين على تعزيز قدرات الصحفيين المهنية، وفتح آفاق جديدة أمامهم للاستفادة من التقنيات الحديثة في إنتاج محتوى صحفي مبتكر، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية في مجالات التدريب والتطوير المهني.