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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الدفاع البولندي: بولندا والمملكة المتحدة تدعمان تحالفا قويا عبر الأطلسي

وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش
وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك-كاميش
أمنية رشاد الجلوي

صرح وزير الدفاع البولندي، فلاديسلاف كوسينياك-كاميش، اليوم الثلاثاء، بأن كلاً من بولندا والمملكة المتحدة تؤيدان تعزيز التحالف عبر الأطلسي، مؤكداً أنه لا يوجد بديل عن التعاون مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير البولندي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ: "نحن نتشارك الرؤية ذاتها تجاه التحالف مع الولايات المتحدة؛ فكلا البلدين يدعمان تعزيز هذا التحالف".

وأشار إلى أن كلاً من بولندا والمملكة المتحدة تدعمان الجهود الرامية إلى تعزيز القدرات الدفاعية لأوروبا وتحقيق استقلاليتها الاستراتيجية، ولكن ليس على حساب العلاقات مع واشنطن.

وأضاف: "لا يوجد بديل للتعاون عبر الأطلسي؛ فأي حل آخر سيكون أسوأ بكل بساطة. ومع ذلك، يجب تعزيز قدراتنا -سواء القدرات البريطانية أو البولندية أو الأوروبية- في مجالات الإنتاج، والدفاع الجماعي، والتعاون المشترك".

وفي سياق متصل، وقّعت بولندا وبريطانيا، يوم الثلاثاء، خطة للتعاون الدفاعي تمتد لثلاث سنوات، تشمل إجراء تدريبات عسكرية مشتركة وتطوير القدرات الدفاعية.

كما ذكر كوسينياك-كاميش أن بولندا ستسعى لضمان استفادة بريطانيا من برنامج الاتحاد الأوروبي لتمويل الدفاع (SAFE)، مؤكداً أن بلاده ستعمل على "تقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".

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