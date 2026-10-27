الأرصاد: فرص السيول مستمرة في سيناء وتراجع الأمطار متوقع نهاية الأسبوع

نصحت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين الراغبين في السفر إلى مناطق سيناء، خاصة نويبع ودهب وسانت كاترين، بمتابعة النشرات الجوية بصورة يومية قبل تنظيم الرحلات، في ظل تعرض هذه المناطق لفرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة واحتمالات تشكل السيول.

وأضافت غانم، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن مناطق واسعة من شمال وجنوب سيناء تتأثر خلال الفترة الحالية بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن فرص الأمطار في هذه المناطق يُتوقع أن تبدأ في التراجع مع نهاية الأسبوع، بما يسمح بتحسن الأحوال الجوية نسبيًا.

وأوضحت أن فصل الخريف يُعد من الفترات التي قد تشهد سقوط أمطار وسيولًا في بعض مناطق سيناء والبحر الأحمر، نتيجة حالات عدم الاستقرار الجوي وامتداد بعض المنخفضات، مؤكدة أن هذه الظواهر لا تحدث بالضرورة طوال الموسم، لكنها قد تتكرر خلاله.

وشددت على أهمية متابعة التحديثات الجوية قبل التوجه إلى المناطق الجبلية أو الأماكن المعرضة للسيول، وعدم الاعتماد على التوقعات العامة دون مراجعة المستجدات المتعلقة بمناطق سقوط الأمطار وشدتها.

ولفتت إلى أن تحسن الأحوال الجوية المتوقع مع نهاية الأسبوع لا يلغي ضرورة الحذر، خصوصًا أن توقيت استقرار الطقس يختلف من منطقة إلى أخرى، وأن النشرات الجوية اليومية تظل المرجع الأساسي لتحديد مدى ملاءمة الظروف للسفر.