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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بريطانيا تقود تطوير ثلاثة أنظمة متقدمة للاستشعار تحت الماء ضمن شراكة "أوكوس"

للاستشعار تحت الماء
للاستشعار تحت الماء
أ ش أ

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستقود تطوير ثلاثة أنظمة متقدمة للاستشعار تحت الماء، تُستخدم على متن مركبات غير مأهولة، في إطار الشراكة الأمنية "أوكوس" التي تضم أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان: "أن الأنظمة الجديدة تهدف إلى جمع معلومات تفصيلية تحت الماء، ورصد التهديدات وتصنيفها، وتعزيز مراقبة المساحات البحرية الواسعة وحماية البنية التحتية تحت الماء".

وأضاف البيان أنه من المقرر إتاحة هذه الأنظمة ضمن أساطيل المركبات غير المأهولة للدول الثلاث اعتبارًا من عام 2027، بما يعزز قدراتها تحت الماء ويدعم الردع الاستراتيجي في مناطق أوروبا والأطلسي الشمالي، والقطب الشمالي، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما جاء في البيان قول وزير مشتريات الدفاع في المملكة المتحدة لوك بولارد الذي أكد فيه أن "المملكة المتحدة ملتزمة بالكامل بشراكة أوكوس، مؤكدًا أن التكنولوجيا المتقدمة الجاري تطويرها توضح أهمية هذه الشراكة".

وأضاف: "من خلال قيادة تطوير هذه الأنظمة للاستشعار، نضع الابتكار البريطاني في صميم شراكة أوكوس، ونعزز قدراتنا الجماعية تحت الماء".

كما أكد السير ستيفن لوفجروف الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لشؤون أوكوس أن الشراكة تمثل تعاونًا فريدًا وقويًا، مضيفًا أن القدرات المتقدمة والخبرات البحرية التي تمتلكها الدول الشريكة ظهرت بوضوح خلال أنشطة هذا الأسبوع في مدينة سان دييجو، وفقا للبيان.

ويأتي الإعلان عقب أسبوع من الاختبارات والعروض التوضيحية خلال مناورات أُجريت في مدينة سان دييجو الأمريكية، ويمثل خطوة جديدة في تنفيذ أول مشروع رئيسي ضمن الشراكة في "أوكوس"، المعنية بتطوير القدرات العسكرية المتقدمة.

الحكومة البريطانية المملكة المتحدة أستراليا

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