أسامة الشاهد: توفير الأراضي للمستثمرين يدعم الصناعة ويعزز الإنتاج المحلي

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن تشجيع الاستثمار الصناعي يتطلب توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات، مع متابعة تنفيذها والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لضمان تحويلها إلى مشروعات إنتاجية.

وقال الشاهد، خلال لقاء له لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الاستفادة من الأراضي في جذب المستثمرين تحقق عوائد اقتصادية للدولة، من خلال الضرائب العقارية وضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أهمية إعطاء الأولوية لدعم الإنتاج بدلًا من التركيز على العائد المباشر من بيع الأراضي.

تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري

ودعا إلى التوسع في الصناعات المعتمدة على الخامات المحلية، بما يسهم في زيادة المكون المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.