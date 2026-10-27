المصنف الأول عربيا وأفريقيا في الشطرنج: نأمل أن تحصل اللعبة على دعم أكبر من وزارة الرياضة في البطولات العالمية

أكد باسم أمين المصنف الأول عربيا وأفريقيا في الشطرنج، أنه قرر اختيار احتراف رياضة الشطرنج ويترك مهنة وكارير الطب.



وقال باسم أمين في حواره على القناة الأولى، :" منذ 2016 أنا محترف في أندية أوروبية في الخارج ولا مانع من المشاركة مع أكثر من نادي أوروبي ".



وتابع باسم أمين :" الدوري الألماني في الشطرنج يعتبر الأقوى في العالم "، مضيفا:" أي بطل عالمي يكون له فريق عمل يسانده في مشواره الرياضي ويحتاج إلى مدرب ".

وأكمل باسم أمين :" الإمكانيات في الاتحاد المصري للشطرنج قليلة ووزارة الشباب والرياضة تدعم البطولات الإفريقية والعربية أما البطولات العالمية لا يوجد أي دعم وجهودنا فردية ".

ولفت باسم أمين :" نأمل ان تحصل رياضة الشطرنج على دعم اكبر في البطولات العالمية كي نحقق أرقاما قياسية جديدة ونجلب المزيد من الميدليات والبطولات ".

