المدير التنفيذي لمبادرة دعم صحة المرأة يكشف تفاصيل جهود الكشف المبكر عن سرطان الثدي

كشف الدكتور حاتم أمين، أستاذ الأورام والمدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، تفاصيل جهود الكشف المبكر عن سرطان الثدي في مصر، موضحًا أهمية المبادرات الرئاسية في اكتشاف المرض في مراحله الأولى، وتعزيز فرص العلاج، وتقليل المضاعفات الناتجة عن التأخر في التشخيص.

وأضاف الدكتور حاتم أمين، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم صحة» المذاع عبر قناة «مودرن mti»، أن تقييم معدلات الإصابة بسرطان الثدي يحتاج إلى قراءة دقيقة للأرقام، والتمييز بين الزيادة الفعلية في الحالات وبين ارتفاع معدلات الاكتشاف نتيجة التوسع في الفحوص الطبية وزيادة الوعي الصحي.

وتناول اللقاء تساؤلات مهمة حول ما إذا كانت إصابات سرطان الثدي قد ارتفعت بالفعل خلال السنوات الأخيرة، وكيف تسهم المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية في الوصول إلى السيدات، وإتاحة الفحوص الطبية، وتسريع إجراءات التشخيص والعلاج.