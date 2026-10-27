نواب لـ«صدى البلد»: توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة بوابة مصر لتعظيم ثرواتها وجذب الاستثمارات

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة تمثل توجها مهما نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية، والانتقال من مرحلة استخراج الخامات إلى تصنيعها محليا وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مرتفعة.

وقال النواب، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن التوسع في الصناعات التحويلية يمثل فرصة لدعم الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، مشددين على أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وربط استغلال الموارد الطبيعية بإقامة صناعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأشاروا لصدي البلد إلى أن تعظيم الاستفادة من الرمال السوداء والعناصر النادرة لا يقتصر على زيادة العائد الاقتصادي من الموارد المتاحة، بل يمتد إلى تطوير القدرات الصناعية والتكنولوجية، وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الاستفادة من الإمكانات التي تمتلكها مصر.

نجلاء العسيلي: توطين صناعات الرمال السوداء ضرورة لتعظيم ثروات مصر

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة يمثل خطوة مهمة لتحويل الموارد الطبيعية المصرية إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مرتفعة، بما يدعم الصناعة الوطنية ويعزز فرص الاستثمار والإنتاج.

وشددت على أهمية نقل التكنولوجيا الحديثة وتأهيل الكوادر المصرية وتكامل جهود مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

محمد سمير: امتلاك الخامات لا يكفي.. التصنيع هو الطريق لتعظيم القيمة المضافة

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن القيمة الحقيقية للثروات الطبيعية لا تتحقق بمجرد استخراجها، وإنما بقدرة الدولة على إدخالها في سلاسل الإنتاج والتصنيع وتحويلها إلى منتجات نهائية تخدم صناعات متعددة.

وأوضح أن توطين الصناعات المرتبطة بالرمال السوداء والعناصر النادرة يتطلب التوسع في نقل التكنولوجيا، وتشجيع الاستثمارات الصناعية، ودعم البحث والتطوير، بما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية ويرفع تنافسية الصناعة المصرية.

أحمد سمير: توطين الصناعات الاستراتيجية يفتح آفاقا جديدة للاستثمار

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إن توطين صناعات الرمال السوداء والعناصر النادرة يتيح فرصا لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، مؤكدا أهمية الانتقال من استغلال الخامات في صورتها الأولية إلى تصنيعها محليا.

وأضاف أن تطوير الصناعات التحويلية يتطلب بيئة استثمارية جاذبة، وشراكات لنقل التكنولوجيا والخبرات، وربطا بين الاستثمار والتصنيع والبحث العلمي، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق.