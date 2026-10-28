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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مهاجم فذ .. إبراهيم عبدالجواد: هاري كين يستحق الكرة الذهبية رغم أن طريقة لعبه «مش ممتعة»

هاري كين
هاري كين
سارة عبد الله

دافع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن النجم الإنجليزي هاري كين، بعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية، مؤكدًا أن مهاجم بايرن ميونخ يستحق التقدير الذي حصل عليه، بعدما قدم مستويات مميزة طوال مسيرته الكروية، رغم أن طريقة لعبه لا تحظى بالقدر نفسه من المتعة التي يقدمها نجوم آخرون.

وقال إبراهيم عبدالجواد، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هاري كين مهاجم استثنائي يمتلك قدرات تهديفية كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يحصل على الصيت الإعلامي الذي يتناسب مع إمكاناته وما يقدمه داخل الملعب.

وأضاف: «هاري كين مهاجم فذ، ومش واخد الصيت اللي يستحقه. ده لو جت له 5 فرص هيسجل منها 6 أهداف، مفيش مكان راح له إلا وسجل فيه».

وفي الوقت نفسه، أشار عبدالجواد إلى أن طريقة لعب هاري كين لا تتميز بالمتعة الفنية نفسها التي تظهر في أداء بعض النجوم، موضحًا أن قدراته التهديفية تتفوق على الجانب الاستعراضي في أدائه.

وتابع: «لكن طريقة لعبه مش ممتعة، ولا حتى لمساته للكرة ممتعة»، في إشارة إلى الفارق بين الفاعلية أمام المرمى والمتعة التي يبحث عنها بعض الجماهير في أداء اللاعبين.

وشدد الإعلامي على أن هاري كين يستحق الفوز بالكرة الذهبية، تقديرًا لما قدمه طوال سنوات مسيرته، مؤكدًا أن اللاعب بذل مجهودًا كبيرًا ووصل إلى مكانته الحالية بعد رحلة طويلة من العمل والاجتهاد.

وقال عبدالجواد: «هاري كين يستحق الكرة الذهبية، وهو واحد من اللاعبين اللي تعبوا وشقوا واجتهدوا طوال مسيرتهم».

هاري كين يحصد الكرة الذهبية 2026

وتأتي تصريحات إبراهيم عبدالجواد عقب تتويج هاري كين، نجم منتخب إنجلترا وبايرن ميونخ الألماني، بجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، خلال حفل النسخة السبعين من الجائزة، الذي أُقيم في العاصمة البريطانية لندن على مسرح لندن بالاديوم، وفقًا للمعلومات الواردة.

وقدّم الحفل النجم الفرنسي تييري هنري والإعلامية البريطانية كيت سكوت، فيما جاء تنظيمه في لندن احتفاءً بمرور 70 عامًا على تأسيس الجائزة، وتكريمًا للإنجليزي ستانلي ماثيوز، أول لاعب يتوج بها عام 1956.

ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا بالكرة الذهبية برصيد 8 مرات، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ5 مرات، وسط استمرار النقاش حول معايير اختيار الفائز بالجائزة، ومدى التوازن بين الفاعلية التهديفية والمتعة الفنية والإنجازات الجماعية.

إبراهيم عبدالجواد هاري كين الكرة الذهبية

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