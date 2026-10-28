جمال عبدالحميد: ليه أوقف اللعيبة عندي لما ممكن أوقع عقوبة كبيرة عليهم واستفاد منهم في المباريات

أكد جمال عبد الحميد، نجم الزمالك السابق، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو»، المذاع عبر قناة ON E، ضرورة التعامل مع أزمات اللاعبين داخل الفريق بطريقة تحقق مصلحة النادي.

وتساءل عبد الحميد عن جدوى إيقاف لاعبين مثل شيكوبانزا وأحمد فتوح ومحمد شريف، في الوقت الذي يمكن فيه فرض غرامات مالية كبيرة عليهم وخصم مبالغ من مستحقاتهم، مع استمرار مشاركتهم في المباريات.

وأوضح أن العقوبات المالية قد تكون حلًا مناسبًا للحفاظ على الانضباط داخل الفريق، دون حرمان الجهاز الفني من الاستعانة باللاعبين، خاصة عندما تكون هناك حاجة فنية لجهودهم خلال المنافسات المقبلة.