فستان كاجوال.. جوري بكر تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري ، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

إطلالة جوري بكر

وتألقت جوري بكر، مرتديه فستان بسيط باللون الأسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط من حزام باللون الأسود على الخصر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر ، في المكياج على وضع لمسات رقيقة مع اختيار نظارة شمسية باللون الاسود لإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة جوري بكر …