إخلاء سبيل طالب بمدرسة شهيرة بسبب فبركة صور مدرسين

قررت نيابة القطامية بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل طالب بمدرسة دولية شهير ، على خلفية اتهامه بالتلاعب في صور اثنين من المدرسين باستخدام برامج تعديل الصور، ونشرها عبر الإنترنت بصورة مسيئة لهما، مع أخذ تعهد على أسرته بحسن رعايته والاهتمام به.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول صور معدلة لاثنين من المدرسين بمدرسة جيت أواي الدولية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى التلاعب فيهما باستخدام برامج تعديل الصور، ونشرهما بصورة مسيئة، ما أثار تفاعلًا عبر المنصات الإلكترونية.

وعقب رصد تداول الصور المتداولة، باشرت الأجهزة الأمنية فحص الواقعة، وتمكنت من تحديد الطالب المشتبه في تورطه فيها، وألقت القبض عليه، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الطالب، مع أخذ تعهد على أسرته بحسن رعايته والاهتمام به، في إطار الإجراءات المتخذة بشأن الواقعة.