سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026 في 12 بنكًا مصريًا

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستويات متباينة خلال تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقًا للأسعار الواردة للبنوك المصرية، إذ بلغ السعر في البنك المركزي المصري 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في عدد من البنوك بين 56.02 و56.25 جنيه للشراء، وبين 56.12 و56.35 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار شراء الدولار وبيعه من بنك إلى آخر، وفقًا للأسعار المعلنة لكل مؤسسة مصرفية، وهو ما يجعل متابعة تحديثات سعر الصرف اليومية مهمة للأفراد والشركات الراغبين في معرفة قيمة الدولار أمام العملة المحلية.

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كم سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري، خلال تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر 2026، نحو 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.

ويُعد سعر البنك المركزي من المؤشرات التي يتابعها المهتمون بحركة سوق الصرف في مصر، إلى جانب الأسعار المعلنة في البنوك العاملة بالسوق المحلية، مع ضرورة التمييز بين سعر شراء البنك للدولار وسعر بيعه للعملاء.

ما سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري؟

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، بحسب البيانات الواردة.

ويعكس هذا السعر مستوى التداول المعلن داخل البنك خلال الفترة المشار إليها، ويمكن للمتعاملين متابعة تحديثاته للتعرف على أي تغييرات قد تطرأ على سعري الشراء والبيع خلال التعاملات المصرفية.

كم بلغ سعر الدولار في بنك مصر اليوم؟

وصل سعر الدولار في بنك مصر، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، إلى 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن مجموعة من المستويات المعلنة في البنوك المصرية، إذ تتقارب أسعار عدد من المؤسسات المصرفية، بينما تسجل بنوك أخرى أسعارًا مختلفة للشراء والبيع.

ما سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس؟

سجل الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقًا للأسعار الواردة.

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر الدولار المستوى نفسه، مسجلًا 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، لتتطابق الأسعار المعلنة في البنكين مع أسعار عدد من البنوك الأخرى.

كم سجل الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد، خلال تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر 2026، نحو 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار ضمن المستويات المسجلة في مجموعة من البنوك المصرية، ما يتيح للمتعاملين مقارنة أسعار الصرف المعلنة قبل إجراء عمليات البيع أو الشراء.

ما سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتختلف هذه الأسعار عن المستويات المسجلة في عدد من البنوك الأخرى الواردة في التقرير، وهو ما يبرز أهمية مراجعة السعر المعلن لدى البنك الذي يرغب العميل في التعامل معه، بدلًا من الاعتماد على سعر واحد لجميع البنوك.

كم بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB إلى 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة عن تعاملات اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ويُعد البنك التجاري الدولي من المؤسسات المصرفية التي يتابع عملاؤها أسعار العملات الأجنبية، بما فيها الدولار الأمريكي، لمعرفة قيمة الشراء والبيع وفقًا للأسعار المعلنة.

ما سعر الدولار في بنك فيصل اليوم؟

سجل الدولار في بنك فيصل 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع، خلال تعاملات الأربعاء.

وتتطابق هذه الأسعار مع المستويات الواردة لبنك الإسكندرية، إذ بلغ سعر الشراء في كليهما 56.02 جنيه، بينما سجل سعر البيع 56.12 جنيه.

كم سجل الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي؟

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وفقًا للبيانات الواردة.

وأشار النص الأصلي إلى استقرار السعر في المصرف خلال التعاملات المشار إليها، لتسجل الأسعار الواردة فيه أعلى مستويات الشراء والبيع بين البنوك المذكورة في هذا التقرير.

ما سعر الدولار في بنك الكويت الوطني اليوم؟

سجل الدولار في بنك الكويت الوطني 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع، خلال تعاملات الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

ويختلف سعر البيع في البنك عن السعر المسجل في البنك المركزي المصري بمقدار 0.04 جنيه، وفقًا للأرقام الواردة في النص، بينما يقل سعر الشراء فيه عن السعر المسجل في البنك المركزي بمقدار 0.00 جنيه، إذ يبلغ كلاهما 56.06 جنيه.

كم بلغ سعر الدولار في بنك نكست؟

وصل سعر الدولار في بنك نكست إلى 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتتطابق هذه الأسعار مع المستويات الواردة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والبنك التجاري الدولي CIB.

ما ملخص أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم؟

توضح الأسعار الواردة أن سعر الدولار يختلف بين البنوك المصرية، سواء عند شراء العملة الأمريكية من العملاء أو بيعها لهم، وجاءت المستويات المسجلة كما يلي.

البنك المركزي المصري: 56.06 جنيه للشراء و56.20 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

بنك مصر: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

بنك فيصل: 56.02 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني: 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع.

بنك نكست: 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع.

وتظل متابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم مهمة للمتعاملين في سوق الصرف، مع ضرورة مراجعة الأسعار المعلنة مباشرة من البنك قبل تنفيذ أي عملية، لأن الأسعار قد تتغير خلال التعاملات.

ملاحظة تحريرية: الأرقام الواردة في التقرير منقولة من النص المقدم، ولم يجرِ التحقق المستقل منها لحظيًا عبر المواقع الرسمية للبنوك.