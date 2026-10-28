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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يسرائيل هيوم: توجيه ضربة لإيران لا يرتبط بنتائج الانتخابات أو هوية الحكومة المقبلة

ضربة إسرائيلية ضد إيران
ضربة إسرائيلية ضد إيران
القسم الخارجي

 تتصاعد التكهنات بشأن احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتداخل الحسابات الأمنية والعسكرية مع التطورات السياسية داخل إسرائيل.

وبحسب ما نقلته قناة الغد عن صحيفة «يسرائيل هيوم»، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، فإن قرار توجيه ضربة إلى إيران لا يرتبط بنتائج الانتخابات أو بهوية الحكومة الإسرائيلية المقبلة، في إشارة إلى أن الاعتبارات المرتبطة بهذا الخيار تتجاوز نتائج الاستحقاق الانتخابي وتشكيل الائتلاف الحاكم الجديد.

ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه إسرائيل جدلاً سياسياً بشأن توقيت أي تحرك عسكري محتمل ضد إيران، وسط اتهامات من أطراف في المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة توظيف التصعيد الأمني لتحقيق مكاسب انتخابية.

وكانت صحيفة «يسرائيل هيوم» قد نشرت في 26 أكتوبر الجاري تقريراً تناول مساعي نتنياهو للدفع نحو عملية عسكرية سريعة ضد إيران، مشيرة إلى وجود خلافات بشأن توقيت العملية ومخاطر تجدد المواجهة، مع تأكيد مصدر مطلع أن هناك اعتبارات عملياتية قد تبرر التحرك بصرف النظر عن الانتخابات. 

وتشير هذه المعطيات إلى استمرار حالة الترقب بشأن مستقبل المواجهة بين إسرائيل وإيران، في ظل حساسية القرار العسكري وما قد يترتب عليه من تداعيات إقليمية، إلا أن التصريحات المنقولة لا تمثل إعلاناً رسمياً بصدور قرار نهائي بتنفيذ ضربة عسكرية.
 

ايران طهران اسرائيل تل أبيب

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