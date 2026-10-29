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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: دعم الصناعة والخدمات وتعزيز التصدير يُدّعمان نمو الاقتصاد المصري

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن أولويات برنامج التحول الاقتصادي التي أعلنها وزير المالية أحمد كجوك، وفي مقدمتها رفع الإنتاجية وتعزيز التنافسية ودعم الصادرات، تمثل خطوات مهمة نحو تنشيط الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأوضح “حماد” في تصريحات خاصة أن التوسّع في الإنتاج وتحسين جودة السلع والخدمات المصرية يُعزّزان فرص المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات وتشجيعها على الابتكار وتطوير أساليب العمل، بما يساعد على زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات المصرية.

مركز لوجستي يربط بين الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية

وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر يمنحها فرصًا كبيرة لتعزيز دورها كمركز لوجستي يربط بين الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية، وهو ما يتطلب مواصلة تطوير الخدمات والبنية الأساسية وتعزيز التكامل مع سلاسل القيمة العالمية، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نجاح السياسات الاقتصادية يجب أن يقاس بقدرتها على دعم النشاط الإنتاجي وتوفير فرص عمل وتحسين دخول المواطنين، مؤكدًا أهمية استمرار الاهتمام بالحماية الاجتماعية وتطوير الخدمات، حتى تنعكس جهود التحول الاقتصادي بصورة إيجابية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم.

مجلس النواب النواب التحول الاقتصادي أحمد كجوك

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