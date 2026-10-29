تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام مودرن سبورت في الدوري

استقر المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة مودرن سبورت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في ظل رغبة المارد الأحمر في مواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب وتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثامنة من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي ومودرن سبورت، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2026-2027.

ويدخل الأهلي المواجهة بهدف استعادة نغمة الانتصارات، بعدما تعادل مع فريق القناة في الجولة الماضية بنتيجة 3-3، في مباراة شهدت إثارة كبيرة وتقلبات في النتيجة، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى البحث عن أفضل العناصر القادرة على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام مودرن سبورت

ومن المتوقع أن يعتمد الحسين عموتة على التشكيل التالي أمام مودرن سبورت:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: كريم فؤاد، هادي رياض، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، عمر الساعي.

خط الهجوم: لم يُحدد في التشكيل الوارد.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي إلى تحقيق التوازن بين الجانبين الدفاعي والهجومي، مع الاعتماد على عناصر قادرة على السيطرة على منطقة وسط الملعب وصناعة الفرص، من أجل الوصول إلى مرمى المنافس مبكرًا وحسم المباراة لصالح الفريق الأحمر.

موقف الأهلي ومودرن سبورت في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، بينما يأتي مودرن سبورت في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة للفريقين، في ظل تقارب النقاط بين عدد من أندية المقدمة، ورغبة كل فريق في تحسين موقعه بجدول الترتيب.

ويأمل الأهلي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وتجاوز تعثر الجولة الماضية، بينما يطمح مودرن سبورت إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المنافسين على اللقب