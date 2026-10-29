محافظ الغربية: مستمرون في دعم الحرف اليدوية والتراثية وإتاحة الفرص أمام الأسر المنتجة

أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمشاركة وحدة «أيادي مصر» بالغربية في معرض الحرف اليدوية والتراثية، المقام على هامش فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، للترويج لمنتجات المحافظة والتعريف بما تتميز به من حرف تراثية أصيلة.

توجيهات محافظ الغربية

وتشارك الوحدة بمجموعة من منتجات الفخار والحرف اليدوية التراثية، وسط إقبال من زوار المعرض على المنتجات المعروضة، إلى جانب تقديم عرض حي لصناعة الفخار، يستعرض مهارات الحرفيين ومراحل تشكيل المنتجات، ويعكس أصالة هذه الحرفة وما تتمتع به من مهارة وإبداع.

وأكد محافظ الغربية أن المشاركة تأتي في إطار دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة بالمحافظة، والتعريف بمنتجاتها في مختلف المعارض والفعاليات، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، ويسهم في زيادة فرص التسويق وتحقيق عائد اقتصادي مستدام لأهالينا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم الحرف اليدوية والتراثية، وإتاحة الفرص أمام الحرفيين والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم والوصول بها إلى أسواق أوسع، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية بالقرى، ويوفر فرص عمل، ويحافظ على الحرف التراثية للأجيال القادمة.