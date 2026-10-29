قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الري: تعزيز التعاون مع البنك الدولي لدعم المشروعات الوطنية وتحقيق الأمن المائي
أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر.. عيار 21 عند 6380 جنيهًا والجنيه الذهب يتخطى 51 ألفًا
انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف
برلماني: القمة الروسية الإفريقية تفتح آفاقًا جديدة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي
مدبولي يفتتح مصنع إنتاج وتجميع الطلمبات الرقمية بمحطات الوقود وعدادات الغاز الذكية
الأهلي يُخطّط لضم 3 مدافعين في يناير حال رحيل ياسر إبراهيم
مدبولي: طموح المصريين في رؤية بلدهم بمصاف الدول المتقدمة حق أصيل
اعرف درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
حافظوا على بلدكم.. مدبولي لشباب السويس: بلدنا لو حصل لها حاجة لا قدر الله ممكن ما تقومش تاني
البدوي: الوفد لن يستجدي مقاعد البرلمان من أحد
تحرك برلماني لرفض تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء «أسكرا»
مواعيد مباريات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026.. الأهلي يواجه مودرن سبورت والنصر يصطدم بالخلود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: مستمرون في دعم الحرف اليدوية والتراثية وإتاحة الفرص أمام الأسر المنتجة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أشاد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بمشاركة وحدة «أيادي مصر» بالغربية في معرض الحرف اليدوية والتراثية، المقام على هامش فعاليات الدورة الـ30 من مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة، بنادي الصفوة الرياضي بمدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر الجاري، للترويج لمنتجات المحافظة والتعريف بما تتميز به من حرف تراثية أصيلة.

توجيهات محافظ الغربية 

وتشارك الوحدة بمجموعة من منتجات الفخار والحرف اليدوية التراثية، وسط إقبال من زوار المعرض على المنتجات المعروضة، إلى جانب تقديم عرض حي لصناعة الفخار، يستعرض مهارات الحرفيين ومراحل تشكيل المنتجات، ويعكس أصالة هذه الحرفة وما تتمتع به من مهارة وإبداع.

وأكد محافظ الغربية أن المشاركة تأتي في إطار دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة بالمحافظة، والتعريف بمنتجاتها في مختلف المعارض والفعاليات، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، ويسهم في زيادة فرص التسويق وتحقيق عائد اقتصادي مستدام لأهالينا.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في دعم الحرف اليدوية والتراثية، وإتاحة الفرص أمام الحرفيين والأسر المنتجة لعرض منتجاتهم والوصول بها إلى أسواق أوسع، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية بالقرى، ويوفر فرص عمل، ويحافظ على الحرف التراثية للأجيال القادمة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل معارض ايادي مصري دعم الصناعات اليدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

أسعار الدواجن

بعد ارتفاع الأعلاف.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالأسواق

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الخميس .. كم وصل عيار 21 الآن؟

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 لـ 11.5 مليون مستحق

حالة الطقس

أمواج تصل لـ 3 أمتار وأتربة.. تحذير من الأرصاد بشأن طقس الخميس وأماكن الأمطار

الدولار

هل يصل إلى 64.36 جنيه؟.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه

نادر السيد

لن أتنازل عن حقوقي.. نادر السيد يخرج عن صمته بشأن أزمة أتشيمبونج مع الزمالك

ترشيحاتنا

تويوتا فورتشنر 2027

تويوتا فورتشنر 2027 تظهر في اختبارات الطرق العامة بتصميم جديد وتقنيات متطورة

هبة مجدى تخطف الانظار بالاخضر الملكى مع الازرق

هبة مجدى تخطف الأنظار بالأخضر الملكي مع الأزرق

قوام منحوت.. إيمان العاصى تبرز رشاقتها بهذه الاطلالة الجريئة

قوام منحوت.. إيمان العاصي تبرز رشاقتها بإطلالة جريئة

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد