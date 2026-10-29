أسامة حمدي يطرح رؤية لإنشاء مستشفيات غير ربحية في مصر برسوم علاج مخفضة

طرح الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكر وأمراض الباطنة بجامعة هارفارد، مبادرة لإنشاء شبكة من المستشفيات غير الهادفة للربح في مصر، بهدف التوسع في تقديم الخدمات الطبية، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن مصر تزخر بالكفاءات العلمية والطبية القادرة على الإسهام في تطوير القطاع الصحي، مشيراً إلى ضرورة توظيف خبرات المصريين داخل البلاد وخارجها في ابتكار حلول عملية للتحديات التي تواجه المجتمع.

وتابع أن التصور المقترح يعتمد على إنشاء مستشفيات وفق نموذج موحد، بالتعاون بين مؤسسات وجهات متنوعة، من بينها النقابات والأحياء والمدن، على أن تتمتع هذه المنشآت بالاستقلال عن وزارة الصحة، وتقدم خدماتها الطبية مقابل رسوم محدودة تراعي إمكانات المواطنين، مع الحفاظ على جودة الرعاية المقدمة.

مهامها العلاجية

وأشار إلى أن نقابة الأطباء أبدت اهتماماً بالمبادرة وتفاعلت معها بصورة إيجابية، لافتاً إلى أن تطبيقها قد يفتح المجال أمام تحسين بيئة العمل للأطباء، ودعم أوضاعهم المهنية، فضلاً عن تعزيز فرص التدريب والتأهيل العلمي عبر إنشاء مستشفيات تؤدي دوراً تعليمياً إلى جانب مهامها العلاجية.