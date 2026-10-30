مصطفى زيكو يكشف دور موكوينا في تطوير مستواه

تحدث مصطفى زيكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن كواليس الفوز الذي حققه فريقه على وادي دجلة، مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة على الإطلاق، في ظل قوة المنافس وصعوبة المواجهة التي استمرت إثارتها حتى الدقائق الأخيرة.

وأوضح زيكو، خلال تصريحاته التليفزيونية عقب اللقاء، أن لاعبي بيراميدز دخلوا المباراة بهدف واضح، وهو تحقيق الفوز ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية في بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن عودة وادي دجلة إلى المباراة بعد التأخر في النتيجة زادت من صعوبة المواجهة.

وأضاف لاعب بيراميدز أن نجاح فريقه في حسم اللقاء يعكس شخصية اللاعبين وقدرتهم على التعامل مع الضغوط، خاصة في المباريات التي تتطلب تركيزًا كبيرًا حتى صافرة النهاية، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل للحفاظ على المستوى الذي يقدمه الفريق خلال الموسم الحالي.

زيكو يشيد بدور رولاني موكوينا في تطوير مستواه

وكشف مصطفى زيكو عن الدور الذي يلعبه المدير الفني رولاني موكوينا في تطوير مستواه الفني، موضحًا أن المدرب تحدث معه قبل انطلاق الموسم بشأن الاعتماد عليه في مركز سبق أن تألق فيه مع منتخب مصر.

وأشار زيكو إلى أن هذه الخطوة منحته فرصة أكبر لإظهار قدراته الفنية وتقديم الإضافة المطلوبة للفريق، إلى جانب المساهمة في تنفيذ أفكار الجهاز الفني داخل الملعب، وهو ما انعكس على أدائه خلال المباريات الأخيرة.

بيراميدز يواصل الانتصارات وينفرد بصدارة الدوري

وحقق بيراميدز فوزًا مهمًا على وادي دجلة، بعدما تقدم محمود صابر بالهدف الأول في الدقيقة 11، قبل أن ينجح أحمد عابدين في تسجيل هدف التعادل لوادي دجلة بالدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، تمكن مصطفى زيكو من تسجيل هدف الفوز، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الانتصار، رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة، محققًا فوزه الثامن على التوالي، ليواصل انفراده بصدارة جدول الترتيب، بينما توقف رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط، في انتظار تعويض خسارته خلال الجولات المقبلة