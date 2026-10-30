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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام عادل: عموتة لا يناسب الأهلي.. ومواجهة بيراميدز لن تحسم مصيره

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تحدث إسلام عادل، نجم الأهلي السابق، عن طبيعة دور مدير الكرة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، موضحًا أن المسؤوليات الأساسية لهذا المنصب تتعلق بالجوانب الإدارية وفرض الانضباط داخل الفريق، لكنه استبعد أن يكون وائل جمعة بعيدًا تمامًا عن الأمور الفنية، في ظل تاريخه الكبير ونجوميته داخل القلعة الحمراء.

وقال إسلام عادل، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور»، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن مهمة مدير الكرة على مقاعد البدلاء تتمثل بشكل أساسي في الحفاظ على الانضباط وتنظيم الأوضاع داخل دكة البدلاء، مؤكدًا أن شخصية وائل جمعة وخبراته قد تجعله يتدخل في بعض التفاصيل الفنية، حتى وإن كان ذلك في نطاق محدود.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن النادي يمتلك حالة من الاستقرار على المستويات الإدارية والجماهيرية والتسويقية، وهو ما يمنحه مقومات النجاح، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في الأداء الفني للفريق خلال الفترة الحالية.

وانتقل إسلام عادل للحديث عن مستوى الأهلي تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، معربًا عن عدم اقتناعه بالمدرب، ومؤكدًا أنه لا يتناسب مع حجم النادي وطموحات جماهيره، كما أن طريقة لعبه لا تعبر عن هوية الفريق الأحمر المعروفة.

وأوضح أن الأهلي أصبح يعتمد على رد الفعل داخل المباريات، بدلًا من فرض أسلوبه والسيطرة على المنافسين، مشددًا على أن المدربين الذين يعتمدون على النزعة الدفاعية لا يصلحون لقيادة فريق بحجم الأهلي، الذي اعتاد اللعب من أجل الفوز وتقديم كرة هجومية.

وأضاف أن لاعبي الأهلي يمتلكون إمكانيات فنية وبدنية كبيرة، لكنهم لا يظهرون بالشكل المنتظر، معتبرًا أن تراجع الأداء يرتبط بالأسلوب الفني الذي يعتمد عليه الجهاز الفني.

بيراميدز لن يحسم مستقبل مدرب الأهلي

واختتم إسلام عادل تصريحاته بالتأكيد أن الحسين عموتة يستفيد حاليًا من تخوف إدارة الأهلي من اتخاذ قرار بإقالته، رغم الانتقادات الموجهة إلى مستواه الفني ونتائج الفريق.

واستبعد أن تكون مواجهة بيراميدز المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل المدير الفني، موضحًا أن خسارة المباراة لن تعني بالضرورة رحيله عن منصبه، في ظل عدم وجود مؤشرات على اتخاذ الإدارة قرارًا نهائيًا بشأن استمراره خلال الفترة المقبلة

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