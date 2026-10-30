5 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة لدعم صحة القلب والمناعة

ربما سمعتَ الكثير عن مضادات الأكسدة وكيف أن إضافة المزيد منها إلى نظامك الغذائي يمكن أن يعزز صحتك العامة، ولكن ما هي مضادات الأكسدة تحديداً، وما هي الأطعمة التي تحتوي عليها؟

تابع القراءة لمعرفة ما هي مضادات الأكسدة، وكيف تعمل في جسمك، وما هي الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة منها.

أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

فيما يلي 5 نوعًا من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، بالإضافة إلى بعض النصائح لإضافتها إلى نظامك الغذائي.

1. التوت

تُعدّ التوتيات من أفضل مصادر الفاكهة لمضادات الأكسدة، ويعود لونها الغني إلى مضادات الأكسدة، مثل الكاروتينات والفلافونويدات والأنثوسيانين، كما تحتوي التوتيات على فيتامين سي ، وهو مضاد للأكسدة يُساعد على تعزيز جهاز المناعة والحفاظ على صحة البشرة

2. المكسرات

تحتوي العديد من المكسرات على مواد كيميائية نباتية، وهي مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة، كما أن لهذه المواد الكيميائية النباتية تأثيرات مضادة للالتهابات، وتُعدّ العديد من المكسرات غنية أيضاً بفيتامين (هـ) ، وهو مضاد للأكسدة يعزز صحة الجلد والعينين والجهاز المناعي

3. الشوكولاتة الداكنة

إذا كنت من عشاق الشوكولاتة، فسيسعدك معرفة أن الشوكولاتة الداكنة مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة، مضاد الأكسدة الرئيسي فيها هو الفلافانول، الذي يتميز بخصائص مضادة للالتهابات ، وهو مفيد لصحة القلب.

الشوكولاتة الداكنة تحتوي بشكل طبيعي على نسبة سكر مضاف أقل من الشوكولاتة بالحليب، وللحصول على أعلى نسبة من الفلافانولات، اختر الشوكولاتة التي تحتوي على 70% كاكاو أو أكثر، يمكنك الاستمتاع بالشوكولاتة الداكنة بمفردها، أو دمجها مع أطعمة غنية بمضادات الأكسدة بتناول المكسرات أو التوت المغطى بالشوكولاتة الداكنة

4. البطاطا الحلوة

يستمد البطاطا الحلوة لونها البرتقالي الزاهي من الكاروتينات ، وهي نوع من مضادات الأكسدة، ولا تقتصر فوائد الكاروتينات على مكافحة الجذور الحرة التي قد تُلحق الضرر بالخلايا، بل إنها تدعم صحة العين، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان، وتعزز المناعة.

تتعدد طرق الاستمتاع بالبطاطا الحلوة، سواءً كانت مشوية أو مهروسة أو مخبوزة كاملة، مكعبات البطاطا الحلوة رائعة عند إضافتها إلى السلطات الساخنة أو الباردة، أو إلى أطباق الحبوب، جرب تقديمها كطبق جانبي مع البيض على الإفطار.

5. السبانخ

يحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة مثل اللوتين والزياكسانثين ، وهي ضرورية لصحة العين، كما أنه مصدر غني بحمض الفوليك والحديد ، وهما عنصران غذائيان يساعدان على الوقاية من فقر الدم (انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء).

يُعد السبانخ خيارًا رائعًا كقاعدة للسلطات، أو ممزوجًا بالعصائر أو الصلصات، أو مطبوخًا في الطواجن والمعكرونة، أو مستخدمًا كطبقة علوية للبيتزا