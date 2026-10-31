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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مينفعش يتحط في جملة مع حد.. إبراهيم فايق يكشف موقف محمد هاني من الرحيل عن الأهلي

محمد هانى
محمد هانى
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق حقيقة ارتباط محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاتفاق مع أحد الأندية للانتقال إليه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه لا يمتلك أي معلومات عن وجود اتفاق أو عرض للاعب من أي نادٍ.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن ما يعلمه هو أن محمد هاني لم يتوصل إلى اتفاق مع أي نادٍ، ولا يمتلك أي عرض في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن اللاعب يُعد من كباتن الأهلي، ويتمتع بدرجة كبيرة من الانضباط داخل الفريق.

ودافع فايق عن محمد هاني، رافضًا وضع اسمه في مقارنة مع أي لاعب غير منضبط، موضحًا: «هاني من كباتن الفريق وواحد من الأسماء اللي عندها انضباط كبير، وأنا آسف، مينفعش يتحط في جملة مع حد غير منضبط، ممكن يتحط مع غير الموفق أو انخفاض المستوى».

وتأتي تصريحات إبراهيم فايق في ظل الحديث عن مستقبل عدد من لاعبي الأهلي، والجدل حول بعض الملفات الخاصة بالفريق، في الوقت الذي يواصل فيه محمد هاني مشواره مع القلعة الحمراء.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت في الدوري

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، جمعها من 8 مباريات، بعدما حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام السكة الحديد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، والمنافسة على اللقب، في ظل تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.

محمد هاني الأهلي تصريحات إبراهيم فايق القلعة الحمراء الأهلي يفوز على مودرن سبورت الدوري المصري الممتاز

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