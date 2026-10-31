عودة ثلاثي واستمرار غياب ثنائي .. خريطة المصابين في الأهلي قبل مواجهة المقاولون فى كأس الرابطة .. تعرف عليها ؟

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة جديدة قبل مواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر بعدما شهدت قائمة المصابين تطورات إيجابية بعودة ثلاثة لاعبين إلى حسابات المشاركة في التدريبات الجماعية بالتزامن مع استمرار غياب ثنائي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتأتي هذه التطورات في توقيت مهم بالنسبة للمغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي الذي يسعى لاستغلال مواجهة المقاولون العرب في إعادة ترتيب أوراق الفريق وتجربة عدد من العناصر التي لم تحصل على فرص مشاركة منتظمة خلال المباريات الماضية خاصة في ظل ضغط الارتباطات المحلية ورغبة الجهاز الفني في تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين.

ويستعيد الأهلي جهود كريم الدبيس وأقطاي عبدالله وياسر إبراهيم خلال التدريبات الجماعية التي يستأنفها الفريق اليوم السبت على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعدما تحسنت حالتهم الطبية وأصبحوا قريبين من العودة إلى المشاركة في المباريات وفقاً لدرجة جاهزية كل لاعب والبرنامج التأهيلي المحدد له.

كريم الدبيس يعود تدريجياً بعد التعافي من الإصابة

ويأتي كريم الدبيس الظهير الأيسر للأهلي في مقدمة العناصر التي تشهد حالتها تطوراً إيجابياً بعدما تعافى بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة وأبعدته عن المشاركة مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ومن المنتظر أن يبدأ الدبيس العودة إلى التدريبات بصورة تدريجية بهدف استعادة جاهزيته البدنية والفنية قبل الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في المباريات وهو ما يمنح عموتة خياراً إضافياً في مركز الظهير الأيسر خاصة مع حاجة الفريق إلى توفير بدائل جاهزة في مختلف المراكز.

أقطاي عبدالله يتخلص من آلام الحوض

كما يستعيد الأهلي خدمات أقطاي عبدالله الذي يستعد للعودة التدريجية إلى التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته الصحية والتخلص من الآلام التي عانى منها في منطقة الحوض خلال الفترة الماضية.

وتمثل عودة اللاعب فرصة أمام الجهاز الفني للوقوف على مستواه ومدى قدرته على استعادة جاهزيته خصوصاً أن عموتة يرغب في تقييم جميع العناصر المتاحة والاستفادة من اللاعبين الذين لم يحصلوا على فرص كافية لإثبات قدراتهم.

ياسر إبراهيم يعود لتدعيم الدفاع

وفي خط الدفاع تلقى الأهلي دفعة مهمة بتعافي ياسر إبراهيم من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة ليصبح المدافع المخضرم جاهزاً للانتظام في التدريبات الجماعية.

وتمنح عودة ياسر إبراهيم الجهاز الفني حلولاً إضافية في مركز قلب الدفاع كما تزيد من خيارات عموتة عند إجراء التغييرات المنتظرة على تشكيل الفريق أمام المقاولون العرب خاصة أن المدرب المغربي يضع تجهيز البدائل ضمن أولوياته خلال منافسات كأس عاصمة مصر.

عمرو الجزار وبلعمري.. الغياب الوحيد بسبب الرباط الصليبي

وفي المقابل لا تزال قائمة الغيابات الطبية في الأهلي تضم الثنائي عمرو الجزار والمغربي يوسف بلعمري اللذين يواصلان تنفيذ برنامجي العلاج والتأهيل بعد تعرضهما لإصابتي قطع في الرباط الصليبي.

ويحتاج اللاعبان إلى استكمال مراحل العلاج والتأهيل وفقاً للبرنامج الطبي المحدد لكل منهما قبل العودة إلى التدريبات الجماعية والدخول مجدداً في حسابات الجهاز الفني وهو ما يعني استمرار غيابهما عن مواجهة المقاولون العرب.

وبذلك تقترب قائمة المصابين في الأهلي من الاكتمال بعدما أصبح ثلاثة لاعبين على أعتاب العودة مقابل استمرار غياب ثنائي بسبب إصابات طويلة الأمد في تطور يمنح الجهاز الفني مساحة أكبر للتعامل مع المرحلة المقبلة.

عموتة يخطط لتغييرات أمام المقاولون العرب

وعلى صعيد الاستعدادات الفنية يتجه الحسين عموتة إلى إجراء عدد من التغييرات على تشكيل الأهلي خلال مواجهة المقاولون العرب لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في المباريات الأخيرة إلى جانب اختبار أكثر من حل فني قبل استكمال ارتباطات الفريق.

ويرغب المدير الفني المغربي في استثمار عودة العناصر التي تعافت من الإصابة من أجل زيادة المنافسة داخل صفوف الفريق والوقوف على مستوى اللاعبين بدنياً وفنياً خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب وجود أكثر من بديل جاهز في كل مركز.

ومن المقرر أن يدخل الأهلي معسكراً مغلقاً مساء غد الأحد عقب انتهاء المران الأخير لزيادة معدلات التركيز قبل مواجهة المقاولون العرب التي تسبق فترة التوقف الدولي المرتبطة بمباريات المنتخب المصري خلال شهر نوفمبر.