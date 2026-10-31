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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل غزل المحلة وأبو قير للأسمدة في مواجهة الجولة الثامنة بالدوري

غزل المحلة
غزل المحلة
إسلام مقلد

أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق غزل المحلة، التشكيل الأساسي لفريقه لمواجهة أبو قير للأسمدة، المقرر إقامتها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام أبو قير للأسمدة

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: فارس نشاط، أحمد العش، عبد الفتاح شتا، يحيى زكريا.

خط الوسط: موري توريه، أحمد ياسر، عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: أحمد عتمان، عمرو جمعة، محمد إكباد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: أحمد النفراوي، عبد الرحمن شوشة، رشاد العرفاوي، معاذ عبد السلام، عبد الرحمن عماد، أحمد جمال، عبده يحيى، حازم العسكري.

تشكيل أبو قير للأسمدة أمام غزل المحلة

على الجانب الآخر، أعلن هيثم شعبان، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، تشكيل فريقه للمباراة، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد علاء، أحمد عوض، محمد دبش، أحمد داهش.

خط الوسط: عمر إبراهيم، رامز ميلاد، يوسف حمدي.

خط الهجوم: أحمد خالد، علي حسين، مصطفى عبد الرحيم.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد فايز، محمد أوشا، محمود محمد، محمد مجدي، إسلام أشرف، أوتنجا، أيمن الجزار، محمد شيكا، جودين.

مواجهة مهمة في الجولة الثامنة

ويدخل الفريقان المواجهة بطموح تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، في ظل رغبة كل طرف في تحسين موقعه بجدول ترتيب الدوري المصري، مع اقتراب منافسات الدور الأول من مراحل أكثر أهمية.

غزل المحلة أبو قير للأسمدة بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري المصري بطولة الدوري

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