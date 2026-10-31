قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية سيف الدين.. والكشف على 2131 حالة

نظمت مديرية الطب البيطري بدمياط، ممثلة في إدارة الرعاية والعلاج، قافلة بيطرية علاجية مجانية بقرية سيف الدين بمركز الزرقا، بالتعاون مع حزب مستقبل وطن، لتقديم الخدمات البيطرية والعلاجية بالمجان، ودعم صغار المربين، وتحسين مستوى الرعاية البيطرية بالقرية.

جاءت القافلة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأسفرت أعمال القافلة عن تقديم 2131 خدمة بيطرية علاجية للحيوانات، بالإضافة إلى علاج 6740 طائرًا، وشملت الخدمات المقدمة مكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية لـ1430 رأسًا، وعلاج 173 من الدواب، و83 حالة من الحيوانات الأليفة، وفحص التناسليات وتشخيص الحمل لـ80 حالة، وعلاج 63 حالة من أمراض الباطنة، إلى جانب إجراء عمليتين للجراحة وعلاج الجروح والسحجات.

كما تضمنت القافلة جهودًا إرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين الدوري ضد الأمراض الوبائية، واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتوعية بمرض السعار وطرق الوقاية منه، وأهمية التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية.

وتواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها لتنفيذ القوافل العلاجية المجانية بمختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في دعم صغار المربين، وتحسين الحالة الصحية للحيوانات والطيور، والحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، وتعزيز الأمن الغذائي.