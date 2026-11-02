ترميم ورصف 16 موقعًا بالإسكندرية خلال أسبوعين والمحافظة تعلن التفاصيل

أعلنت محافظة الإسكندرية تنفيذ أعمال ترميم ورصف وإعادة الشيء لأصله في 16 موقعًا بمختلف الأحياء، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك في إطار جهود تحسين كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية، والاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بسلامة الطرق وحركة السير.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، خاصة المتعلقة بسلامة الطرق وتأمين حركة المواطنين والمركبات، مشددًا على سرعة إصلاح التلفيات وإعادة الشيء لأصله فور الانتهاء من أعمال المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية.

وشملت أعمال الترميم وإعادة الشيء لأصله عددًا من الشوارع والمحاور المرورية، أبرزها محور التعمير في الاتجاه المؤدي إلى الكيلو 21، وشارعا تانيس وحداد بنطاق حي وسط، وشارع الفقيه اللبان وشارع بن زولاق من سور الميناء بنطاق حي الجمرك.

كما تضمنت الأعمال شارع أنس بن مالك وشارع 63 المتفرع من الفضالي بنطاق حي المنتزه أول، وأمام نادي مبارك الأوليمبي وأمام شركة لورد بمنطقة سموحة، وعند مدخل المطار بمنطقة النزهة بنطاق حي شرق.

وامتدت الأعمال إلى شارع مدرسة أم سلمة وشارع حرابي وطريق حارس بنطاق حي العامرية أول، وشارع عبد الفتاح الطلخاوي ومربع مسجد السيدة زينب بنطاق حي العجمي.

وشملت كذلك مربع باكوس وسوق إيكا وشارع حكيم باشا بنطاق حي شرق، ضمن خطة المحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفاءتها بمختلف المناطق.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار متابعة حالة الطرق والشوارع بمختلف الأحياء، والتعامل الفوري مع الملاحظات والشكاوى الواردة من المواطنين، مع تكثيف أعمال الصيانة والترميم وإعادة الشيء لأصله، بما يسهم في توفير طرق آمنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.