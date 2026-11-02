علي الرملي لاعب منتخب الجودو ينافس على الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب داكار 2026

ينافس علي الرملي، لاعب منتخب مصر للجودو، على الميدالية البرونزية في منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، المقامة حاليا في السنغال، بعدما حقق الفوز على لاعب الإمارات في دور الثمانية، قبل أن يخسر أمام لاعب إيران في الدور نصف النهائي.

ويستعد علي الرملي لمواجهة لاعب قبرص في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات وزن أقل من 81 كجم، والمقرر إقامتها في تمام الساعة 4:20 مساء بتوقيت السنغال، حيث يسعى لاعب منتخب مصر لتحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية.

وتستضيف السنغال دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 خلال الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 13 نوفمبر المقبل، بمشاركة 45 لاعبا ولاعبة من مصر، يتنافسون في 19 رياضة مختلفة، وسط طموحات بتحقيق نتائج مميزة ورفع علم مصر على منصات التتويج.