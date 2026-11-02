قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية
4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»
وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية
في غياب رونالدو.. النصر يكتسح باختاكور بسداسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
ترامب: سأستخدم حق النقض ضد تشريعات الديمقراطيين حال فوزهم بالانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضياء السيد يفتح النار على الأهلي وعموتة: الأداء غير مقنع والنتائج لا تليق بالفريق

الحسين عموتة
الحسين عموتة
سارة عبد الله

انتقد ضياء السيد، المدير الفني السابق، مستوى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أداء الفريق ونتائجه لا يلبّيان طموحات جماهيره، في ظل تذبذب المستوى وصعوبة تحقيق الانتصارات.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إن رد فعل الجماهير تجاه الفريق يأتي انعكاسًا لما تشاهده داخل الملعب، موضحًا أن النتائج حتى الآن ليست جيدة، بعدما فقد الأهلي 4 نقاط خلال 11 مباراة، بينما يتقدم عليه أحد المنافسين بفارق 4 نقاط، وهو ما لا يتناسب مع طموحات القلعة الحمراء.

وأضاف أن بداية الأهلي على مستوى الأداء والنتائج لم تكن بالشكل المنتظر، خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد عدم تحقيق النتائج المطلوبة وفقدان لقب الدوري، مشيرًا إلى أن الأداء الحالي لا يزال غير مقنع، حتى في المباريات التي يحقق فيها الفريق الفوز.

وأوضح أن الأهلي يعاني من صعوبة حسم المباريات، حيث تأتي انتصاراته غالبًا بنتيجة هدف دون رد، في الوقت الذي يستقبل فيه أهدافًا سهلة، لافتًا إلى وجود تذبذب في طريقة اللعب بين التحولات الهجومية واللعب المباشر والضغط العالي والضغط العكسي.

وشدد ضياء السيد على أن الاعتماد على أسلوب التحولات ليس أمرًا خاطئًا، بل تطبقه العديد من الفرق العالمية، لكن الأهم هو تنفيذه بصورة صحيحة تضمن الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية.

وتطرق إلى دور الحسين عموتة، مؤكدًا ضرورة أن يكون المدير الفني واضحًا في طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها، وأن يمتلك الفريق القدرة على تنفيذها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا أمام الزمالك، من خلال الضغط العالي والاستحواذ، لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، ومنح المنافس فرصة للضغط وصناعة العديد من الفرص.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا قرر عموتة الاعتماد على أسلوب التكتل الدفاعي «Low Block»، فعليه إتقانه بصورة جيدة، مع ضرورة التنظيم الدفاعي ومنع المنافسين من الوصول إلى المرمى، بدلًا من استقبال أهداف سهلة.

النادي الأهلي الحسين عموتة ضياء السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الزمالك

85 دقيقة تعادل سلبي| الزمالك ودجلة يبحثان عن هدف التقدم في كأس العاصمة

هاني ابو ريدة

هاني أبو ريدة يكشف كواليس زيارته إلى تركيا ولقائه بمحمد صلاح.. ويعلق على علاقته بطرابزون سبور

ياسر ابراهيم

إعلانات الرعاة سلاح الأهلي الجديد لإقناع ياسر إبراهيم بالتجديد | خاص

بالصور

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد