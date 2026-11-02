ضياء السيد يفتح النار على الأهلي وعموتة: الأداء غير مقنع والنتائج لا تليق بالفريق

انتقد ضياء السيد، المدير الفني السابق، مستوى النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن أداء الفريق ونتائجه لا يلبّيان طموحات جماهيره، في ظل تذبذب المستوى وصعوبة تحقيق الانتصارات.

وقال ضياء السيد، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»، إن رد فعل الجماهير تجاه الفريق يأتي انعكاسًا لما تشاهده داخل الملعب، موضحًا أن النتائج حتى الآن ليست جيدة، بعدما فقد الأهلي 4 نقاط خلال 11 مباراة، بينما يتقدم عليه أحد المنافسين بفارق 4 نقاط، وهو ما لا يتناسب مع طموحات القلعة الحمراء.

وأضاف أن بداية الأهلي على مستوى الأداء والنتائج لم تكن بالشكل المنتظر، خاصة بعد الموسم الماضي الذي شهد عدم تحقيق النتائج المطلوبة وفقدان لقب الدوري، مشيرًا إلى أن الأداء الحالي لا يزال غير مقنع، حتى في المباريات التي يحقق فيها الفريق الفوز.

وأوضح أن الأهلي يعاني من صعوبة حسم المباريات، حيث تأتي انتصاراته غالبًا بنتيجة هدف دون رد، في الوقت الذي يستقبل فيه أهدافًا سهلة، لافتًا إلى وجود تذبذب في طريقة اللعب بين التحولات الهجومية واللعب المباشر والضغط العالي والضغط العكسي.

وشدد ضياء السيد على أن الاعتماد على أسلوب التحولات ليس أمرًا خاطئًا، بل تطبقه العديد من الفرق العالمية، لكن الأهم هو تنفيذه بصورة صحيحة تضمن الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية.

وتطرق إلى دور الحسين عموتة، مؤكدًا ضرورة أن يكون المدير الفني واضحًا في طريقة اللعب التي يرغب في تطبيقها، وأن يمتلك الفريق القدرة على تنفيذها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الأهلي قدم شوطًا أول جيدًا أمام الزمالك، من خلال الضغط العالي والاستحواذ، لكن الفريق تراجع في الشوط الثاني، ومنح المنافس فرصة للضغط وصناعة العديد من الفرص.

واختتم ضياء السيد تصريحاته بالتأكيد على أنه إذا قرر عموتة الاعتماد على أسلوب التكتل الدفاعي «Low Block»، فعليه إتقانه بصورة جيدة، مع ضرورة التنظيم الدفاعي ومنع المنافسين من الوصول إلى المرمى، بدلًا من استقبال أهداف سهلة.