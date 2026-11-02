محافظ الأقصر يناقش الاستعدادات لاحتفالات دير مار جرجس بجبل الرزيقات بأرمنت

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا مساء اليوم الأثنين ، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باحتفالات دير الشهيد العظيم مار جرجس بجبل الرزيقات بمركز ومدينة أرمنت، وذلك في إطار حرص المحافظة على توفير سبل الراحة والأمان للمواطنين والزائرين والمشاركين في الاحتفالات، وضمان خروجها بالشكل اللائق.

جاء الاجتماع بحضور الدكتور عبد الخالق مدني رئيس مركز ومدينة أرمنت، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالأقصر، والدكتور أحمد الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية، والمهندسة رقية حماد مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، والعميد أحمد مرعى مدير إدارة مرور الأقصر، والمهندس أحمد القاضي مدير شركة كهرباء الأقصر، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر وممثلي الجهات المعنية.

واستعرض محافظ الأقصر خطة الاستعدادات والإجراءات التي اتخذتها كل جهة، لضمان جاهزية جميع الخدمات خلال فترة الاحتفالات، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختصة.

وتناول الاجتماع استعدادات قوات الحماية المدنية، وتوفير سيارات الإطفاء وسيارات المياه اللازمة للتعامل الفوري مع أي طوارئ، إلى جانب استعراض استعدادات مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية ، من خلال رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الطبية وتوفير الأطقم الطبية والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والزائرين على مدار فترة الاحتفالات.

كما ناقش الاجتماع استعدادات قطاع الكهرباء لضمان استقرار وانتظام التغذية الكهربائية، والتأكد من جاهزية شبكات ومصادر الكهرباء، فضلًا عن استعراض الخطة الأمنية لتأمين محيط الدير والطرق المؤدية إليه، وتنظيم حركة دخول وخروج الزائرين، والحفاظ على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط طوال أيام الاحتفالات.

وأكد محافظ الأقصر أهمية التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية القطاعات وتوفير جميع الإمكانات اللازمة، مع سرعة التعامل مع أي طوارئ أو معوقات قد تطرأ، مشددًا على أن سلامة المواطنين والزائرين تأتي على رأس أولويات المحافظة.

ووجّه محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتواجد الفعلي لممثلي الجهات التنفيذية والخدمية بمحيط الدير، والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في خروج الاحتفالات بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانة الأقصر.