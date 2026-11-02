أعلن الجنوب أفريقي رولاني موكوينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة سموحة في بطولة كأس عاصمة مصر.

قائمة بيراميدز في معسكر مباراة سموحة بكأس العاصمة

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في الثامنة من مساء الثلاثاء على استاد برج العرب في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العاصمة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - حازم جمال - زياد هيثم

خط الدفاع: خالد عوض - محمود مرعي - إياد العسقلاني - عبد الله بدير - يوسف شيكا - حمزة الفهد

خط الوسط: حامد حمدان - أحمد عبد القادر - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - عودة فاخوري - أحمد فوزي - حسن طارق - علي حمودة - يوسف ميشو - حسن هشام (سوني) - خالد حاتم

خط الهجوم: يوسف أوباما - مصطفى زيكو

واختتم الفريق تدريباته في القاهرة باستاد الدفاع الجوي قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق حتى موعد اللقاء.