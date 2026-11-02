انتخابات 2028.. أردوغان يبحث عن مخرج دستوري لنيل الترشح للولاية الأخيرة

أكد كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي محمد أوتشوم، أن الإدارة الرئاسية تأمل في الحصول على دعم البرلمان لتأجيل الانتخابات العامة من مايو إلى مارس - أبريل 2028 مما يسمح للرئيس رجب طيب أردوغان بالترشح للرئاسة للمرة الأخيرة.

الانتخابات الرئاسية التركية

وأوضح "أوتشوم" أنه بالنظر إلى المناخ السياسي الراهن نتوقع أن يحصل البرلمان التركي على الأصوات اللازمة لإجراء انتخابات وليست مبكرة.

وأضاف كبير المستشارين القانونيين للرئيس التركي قائلا "نحن نتحدث عن تقديم موعد التصويت إلى مارس أو أبريل".

وأشار إلى أنه يعتقد أن حوالي 500 عضو في البرلمان سيصوتون لصالح ذلك مما سيوفر الفرصة للرئيس رجب طيب أردوغان للترشح للرئاسة للمرة الأخيرة.

وقبل أسبوعين، قال مستشار للرئيس التركي إن أنقرة ستجري على الأرجح انتخابات عام 2028 في موعد أبكر من المتوقع؛ في خطوة من شأنها أن تتيح للرئيس رجب طيب أردوغان تجاوز القيود الدستورية والترشح مجددًا للرئاسة.

ومن المقرر حاليًا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في مايو من ذلك العام.

وقال محمد أوجوم، مستشار أردوغان، للصحفيين في أنقرة، إن من شبه المؤكد الآن إجراء انتخابات عام 2028 في مارس أو أبريل.