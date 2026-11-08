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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأراضي المحتلة.. آيزنكوت يصل بيت الرئيس إسحاق هرتسوج

آيزنكوت يصل بيت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
آيزنكوت يصل بيت الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عبرية بوصول غادي آيزنكوت إلى بيت الرئيس إسحاق هرتسوج.

وكان ديوان الرئيس إسحاق هرتسوغ اختيار زعيم حزب «يشار»، غادي آيزنكوت، لتولي مهمة تشكيل الحكومة المقبلة، عقب انتهاء المشاورات مع الكتل البرلمانية، في خطوة تمثل انتكاسة سياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يسعى للحفاظ على منصبه بعد الانتخابات الأخيرة.

وأفاد ديوان الرئيس الإسرائيلي بأن هرتسوج سيستقبل آيزنكوت عصر اليوم الأحد، لتسليمه كتاب التكليف الرسمي، ومنحه مهلة أولية تبلغ 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها لمدة تصل إلى 14 يومًا إضافية، وفقًا للقواعد الدستورية المنظمة للعملية.

وجاء اختيار آيزنكوت بعد حصوله على توصية 67 عضوًا في الكنيست من أصل 120، مقابل 46 نائبًا أوصوا بتكليف نتنياهو، بحسب ما أعلنه هرتسوج عقب اختتام مشاوراته مع ممثلي الأحزاب.

 وأوضح الرئيس أن قراره يستند إلى تقدير فرص المرشحين في تشكيل حكومة، وليس إلى عدد التوصيات وحده، خصوصًا مع وجود خلافات وحق نقض متبادل بين بعض الكتل السياسية.

وكانت نتائج انتخابات 27 أكتوبر قد أضعفت موقع نتنياهو البرلماني، بعدما أخفق ائتلافه الديني القومي في الاحتفاظ بالأغلبية، مكتفيًا بـ53 مقعدًا، رغم تصدر حزب الليكود الأحزاب المنفردة بحصوله على 27 مقعدًا.

وفي المقابل، يواجه آيزنكوت اختبارًا معقدًا لتجميع أغلبية قادرة على منح حكومته الثقة، إذ لا تعني توصيات النواب بالضرورة التزام أحزابهم بالانضمام إلى ائتلافه، كما تظل علاقته بالأحزاب العربية ومواقفه من الأحزاب الدينية محورًا للمفاوضات المقبلة.

ويبدأ آيزنكوت مهلة دستورية حاسمة، فيما يبقى نتنياهو في منصبه إلى حين تشكيل حكومة جديدة ونيلها ثقة الكنيست، أو استنفاد المسارات القانونية لتشكيلها.

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