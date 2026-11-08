تركيا تعلن بدء خطوات النقل التدريجي لقاعدة بعشيقة-زيليكان إلى العراق

أكدت تركيا والعراق أن هناك إرادة مشتركة بشأن مواصلة بغداد اتخاذ الخطوات الهادفة إلى فرض سلطة الدولة بالكامل في سنجار وإنهاء وجود عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وقالت العراق وتركيا في بيان مشترك يُعد التعاون بين تركيا والعراق خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار في المناطق المتنازع عليها، خاصة سنجار.

وأضاف البيان المشترك : إن إنهاء وجود تنظيم "بي كي كي" الإرهابي هناك ليس فقط ضرورياً لضمان أمن البلدين، ولكن أيضاً لتعزيز وحدة العراق وسيادته.

وتابع : تُظهر هذه الجهود المشتركة أهمية التنسيق الإقليمي في مكافحة الإرهاب وتأكيد التزام كلا البلدين بمحاربة التهديدات التي تعكر صفو السلام في المنطقة.

وخُتم البيان بالقول : تركيا تعلن أنها ستبدأ باتخاذ الخطوات اللازمة للنقل التدريجي لقاعدة بعشيقة-زيليكان إلى الحكومة العراقية.