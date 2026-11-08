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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: أرواح المواطنين خط أحمر.. وحادث قطار العياط يستوجب تحقيقًا شفافًا

السكك الحديدية
السكك الحديدية

أكد المستشار محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن والخبير القانوني، أن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة يمثل واقعة مؤلمة تستوجب وقفة جادة ومسؤولة، مشددًا على أن أرواح المواطنين وسلامتهم يجب أن تكون دائمًا في مقدمة أولويات العمل العام، وأن حق المواطن في استخدام وسيلة نقل آمنة هو حق أصيل لا يقبل التهاون أو التأجيل.


وأعرب صالح عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن التعامل مع مثل هذه الحوادث لا ينبغي أن يقتصر على ردود الأفعال أو بيانات التعازي، وإنما يجب أن يمتد إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية للحادث، وتحديد أوجه القصور إن وجدت، ووضع حلول جذرية تمنع تكرار مثل هذه المآسي.

 تحقيق فني وقانوني شامل وشفاف


وأضاف أن المطلوب إجراء تحقيق فني وقانوني شامل وشفاف، يحدد بدقة أسباب التصادم والمسؤوليات المتعلقة به، مع إعلان النتائج للرأي العام بشفافية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق كل من يثبت تقصيره أو إهماله، دون استباق لنتائج التحقيقات أو تحميل المسؤولية لأي طرف قبل ثبوتها.


وشدد القيادي بحزب حماة الوطن على أن المحاسبة ليست هدفًا في حد ذاتها، وإنما ضمانة لعدم تكرار الحوادث وترسيخ لمبدأ أن سلامة المواطن مسؤولية لا تقبل التهاون، مطالبًا بتكثيف الرقابة على منظومة التشغيل والصيانة، والتأكد من كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم، ومراجعة إجراءات السلامة والتأمين على خطوط السكك الحديدية.


واختتم المستشار محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصري يستحق منظومة نقل آمنة تليق بحقه في الحياة والكرامة، وأن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتعزز عندما يرى إجراءات حقيقية على أرض الواقع، وشفافية في كشف الحقائق، ومحاسبة عادلة، وإصلاحًا يضمن ألا تتكرر مثل هذه الحوادث المؤلمة.

حماة الوطن سلامة المصريين منظومة السكك الحديدية حادث العياط بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة

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