الفيوم تتشح بالسواد.. تشييع جثماني أم ونجلها لقيا مصرعهما في حادث قطار العياط.. ودقيقة حداد وقراءة الفاتحة في طابور الصباح على روح التلميذة آيات

شهدت محافظة الفيوم حالة من الحزن الشديد عقب وفاة عدد من أبنائها في حادث تصادم قطارين بالعياط بمحافظة الجيزة، حيث ودع الأهالي الضحايا في مشاهد مؤثرة، بعدما تحولت رحلاتهم إلى القاهرة إلى مأساة انتهت بفقدان أرواحهم، تاركة حالة من الحزن بين أسرهم وزملائهم وأبناء قريتهم.

هاجر أحمد أمين ضحية حادث قطار العياط

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، شيع أهالي قرية العدوة بمحافظة الفيوم جثماني هاجر أحمد أمين ونجلها يوسف عبد الحميد عويس، اللذين لقيا مصرعهما في حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط.

رحلة لزيارة شقيقها انتهت بوفاة الأم ونجلها

وكانت السيدة قد استقلت القطار برفقة نجلها متجهين إلى القاهرة لزيارة شقيقها، لكن الرحلة انتهت بالفاجعة، بعدما لقيا مصرعهما في الحادث الذي وقع عصر أمس الأحد، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وسادت حالة من الحزن بين أفراد الأسرة وأهالي القرية عقب انتشار نبأ وفاتهما، خاصة أن الأم ونجلها كانا في طريقهما لزيارة أحد أفراد العائلة، قبل أن تتحول الرحلة إلى مأساة.

نجل هاجر أحمد أمين ضحية حادث قطار العياط

مدرسة بالفيوم تنعى تلميذتها ضحية الحادث

وفي واقعة أخرى، نعت أسرة مدرسة الشهيد عبد الهادي حسني حسين الابتدائية بمحافظة الفيوم التلميذة آيات سيد عزت، بالصف الرابع الابتدائي، التي لقيت مصرعها في حادث تصادم القطارين.

وشهد طابور الصباح بالمدرسة الوقوف دقيقة حدادًا على روح التلميذة الراحلة، كما قرأ زملاؤها الفاتحة على روحها، في مشهد مؤثر عكس حالة الحزن التي سيطرت على التلاميذ والمعلمين بعد فقدان زميلتهم في عمر مبكر.

وتقدمت إدارة المدرسة بخالص العزاء لأسرة التلميذة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وزملاءها ومعلميها الصبر والسلوان.

التلميذة آيات سيد عزت ضحية حادث قطار العياط

تشييع جثمان آيات وسط حالة من الحزن

كما شيع أهالي قرية العدوة جثمان التلميذة آيات سيد عزت إلى مثواها الأخير، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وسط حالة من الحزن الشديد، بعد رحيلها ضحية الحادث الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وأصاب آخرين.

تفاصيل حادث تصادم القطارين بمنطقة العياط

وكانت منطقة العياط بمحافظة الجيزة قد شهدت عصر أمس الأحد حادث تصادم بين القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، ومؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة.

وأسفر الحادث عن خروج عدد من عربات القطار عن القضبان، وسقوط ضحايا ومصابين، فيما دفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش إلى موقع الحادث، للتعامل مع آثار التصادم ورفع العربات المتضررة، والعمل على إعادة انتظام حركة القطارات.