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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الدراجات النارية تقود انتعاش سوق المركبات في مصر.. 52.3 ألف ترخيص خلال أكتوبر

الدراجات النارية
الدراجات النارية
كريم عاطف

واصلت الدراجات النارية الاستحواذ على النصيب الأكبر من حركة تراخيص المركبات الجديدة في مصر خلال أكتوبر 2026، بعدما سجلت 52 ألفا و348 دراجة نارية، مقابل 44 ألفا و942 دراجة خلال سبتمبر الماضي، محققة ارتفاعا بنسبة 16.48%، لتكون القطاع الأكبر من حيث عدد المركبات التي صدرت لها وثائق تأمين إلزامي وتم ترخيصها.

وأظهرت بيانات تقرير مؤسسة الأهرام، الصادر استنادا إلى إحصائيات المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي، أن تراخيص الدراجات النارية مثلت الجزء الأكبر من إجمالي المركبات الزيرو التي سجلت 86 ألفا و692 مركبة خلال أكتوبر، مقارنة بـ76 ألفا و575 مركبة في الشهر السابق.

وعلى مستوى العلامات التجارية، تصدرت هاوجيانج قائمة الدراجات النارية الأكثر ترخيصا في السوق المصرية خلال أكتوبر، بعدما سجلت 19 ألفا و694 دراجة، لتحتل المركز الأول بفارق كبير عن أقرب منافسيها.

وجاءت دايون في المركز الثاني بإجمالي 7068 دراجة نارية، بينما احتلت فيجوري المركز الثالث بعدد 6167 دراجة، تلتها كيو واي في المركز الرابع بإجمالي 2513 دراجة.

أما المركز الخامس فكان من نصيب تي في إس، بعدما سجلت 2369 دراجة نارية خلال الشهر نفسه، وفقا للأرقام الواردة في التقرير.

وكشفت البيانات الخاصة بالموديلات عن هيمنة واضحة لموديلات 2026، التي سجلت 42 ألفا و835 دراجة نارية، لتستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص، بينما سجلت موديلات 2027 نحو 2604 دراجات.

وبلغت تراخيص الدراجات موديل 2025 نحو 5419 دراجة، مقابل 943 دراجة موديل 2024، و547 دراجة موديل 2023.

وتوضح هذه الأرقام أن الزيادة المسجلة في قطاع الدراجات النارية جاءت مصحوبة باستمرار الاعتماد على الموديلات الحديثة، مع تركز غالبية التراخيص في موديلات 2026.

وبالمقارنة مع سبتمبر، ارتفع عدد الدراجات النارية المرخصة بنحو 7406 دراجات، وهو ما يعكس زيادة ملحوظة في حجم النشاط داخل هذا القطاع خلال أكتوبر.

ويأتي نمو تراخيص الدراجات النارية بالتزامن مع ارتفاع إجمالي سوق المركبات بنسبة 13.2%، بما يؤكد استمرار الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في تشكيل خريطة سوق المركبات المصرية، خاصة من حيث حجم الوحدات المسجلة مقارنة بباقي الفئات.

الدراجات النارية تراخيص المركبات المركبات الجديدة تأمين إلزامي مؤسسة الأهرام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي

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