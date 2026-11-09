السعودية وسلطنة عمان تؤكدان ضرورة استمرار الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بالمنطقة

أكدت السعودية وسلطنة عمان ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة في المنطقة والحفاظ على أمن وسلامة الممرات البحرية.

وأجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم "الاثنين"، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد البوسعيدي، حيث جرى بحث الأوضاع الإقليمية في ظل التطورات الأخيرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

كما جرى التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية الرامية لاحتواء الأزمة، بما يسهم في الحفاظ على أمن الملاحة وسلامة الممرات البحرية، والحد من انعكاسات الأحداث على أمن المنطقة واستقرارها.