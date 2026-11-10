لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا الأسطوري مقابل 11 مليون يورو

كشفت صحيفة «ماركا» الإسبانية عن شراء لامين يامال، نجم برشلونة، منزلًا فاخرًا في مدينة برشلونة، كان مملوكًا سابقًا للمغنية الكولومبية شاكيرا ولاعب برشلونة السابق جيرارد بيكيه، مقابل نحو 11 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن يامال اشترى العقار في نهاية عام 2025، ويخضع المنزل حاليًا لأعمال تعديل وتحديث، بهدف تجهيزه بما يتناسب مع احتياجات اللاعب وأذواقه الخاصة.

ويضم المنزل مجموعة من المرافق الفاخرة، أبرزها الحدائق والمسابح وصالة رياضية، إلى جانب مساحات مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، فضلًا عن استوديو للتسجيل الموسيقي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استعداد لامين يامال للاستقرار في منزله الجديد بمدينة برشلونة، بعدما أصبح أحد أبرز نجوم الفريق الكتالوني خلال الفترة الأخيرة.