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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زوج ينهي حياة زوجته خنقا ويحاول إخفاء الجريمة ببني سويف

مديرية أمن بني سويف
مديرية أمن بني سويف

أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته خنقًا داخل منزل الزوجية بقرية غياضة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما بسبب ظروف عمله، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الزوج، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان الزوجة.

القصة الكاملة 

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة ببا، يفيد ورود بلاغ بالعثور على سيدة في العقد الثالث من العمر متوفاة، وتبين أنها تدعى “بسمة ص.س” ، 28 عامًا، ووجه اللواء عماد بركات، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة.

وأشرف اللواء محسن شريت، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، على جهود وحدة مباحث مركز شرطة ببان برئاسة المقدم أحمد ربيع، رئيس المباحث، حيث كشفت التحريات الأولية أن السيدة المتوفاة متزوجة من "محمد ي.ط.ع"، 32 عامًا، ولديهما طفلان، ولد يبلغ من العمر 6 سنوات، وطفلة تبلغ 4 سنوات.

ودلت التحريات، إلى أن خلافات أسرية نشبت بين الزوج وزوجته بسبب ظروف عمله، تطورت إلى مشادة كلامية داخل منزل الزوجية بقرية غياضة، اعتدى الزوج على إثرها على زوجته خنقًا، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأضافت التحريات أن الزوج حاول إخفاء جريمته، حيث نقل زوجته إلى المستشفى، وأكد الأطباء وفاتها، ثم نقل جثمانها إلى منزل أسرته بقرية بني قاسم، وأبلغ أسرة زوجته بوفاتها، مدعيًا أن الوفاة طبيعية، وأنها حدثت أثناء وجودهما بقرية البرانقة.

وبانتقال أسرة الزوجة لمعاينة الجثمان، ساورتهم الشكوك حول ظروف الوفاة، بعدما لاحظوا وجود آثار خدوش بجسدها، ما دفعهم إلى إبلاغ الشرطة، التي انتقلت على الفور إلى مكان الواقعة، وتمكنت من ضبط الزوج.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وروى تفاصيل اعتدائه على زوجته خنقًا عقب نشوب مشادة بينهما بسبب الخلافات الأسرية، وكشفت التحريات محاولته إظهار الوفاة باعتبارها طبيعية، وبدأت الأسرة في اتخاذ إجراءات الغسيل والتكفين تمهيدًا للدفن، قبل وصول قوات الشرطة.

تم إخطار جهات التحقيق ببني سويف، التي أجرت المعاينة اللازمة لمسرح الجريمة، وقررت نقل جثمان الزوجة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرفها، كما أمرت بحبس الزوج على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثمان.

وتسلمت أسرة الزوجة جثمانها عقب انتهاء الإجراءات القانونية، وجرى تشييعها ودفنها بمقابر الأسرة بقرية البرانقة، وسط حالة من الحزن على رحيلها، تاركة خلفها طفلين صغيرين.

بني سويف بني قاسم البرانقة

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