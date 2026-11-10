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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. انطلاق النسخة الـ37 من البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

تنس الطاولة
تنس الطاولة
عبدالله هشام

تنطلق اليوم، الثلاثاء، البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ37، التي تقام بصالة رقم 2 في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 15 نوفمبر الجاري.

وكانت مراسم القرعة قد أجريت أمس، الاثنين، بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلي الأندية المشاركة، والقطري الدكتور محمد بن عبد الله، الأمين العام للاتحاد العربي، والمصري محمد الرودي، الحكم العام للبطولة، والأردني إبراهيم البواليز، مدير لجنة المسابقات بالاتحاد العربي.

وتشهد منافسات اليوم الأول من البطولة العربية إقامة عدة مباريات في الرجال والسيدات، وجاءت على النحو التالي:

مباريات السيدات

الفترة الأولى (10:00 صباحًا)

الأهلي القطري × بتروجيت المصري 
هيومينتمن اللبناني × إنبي المصري 
المشروع القومي للموهبة المصري × الفتاة الكويتي 
عبري العماني × قطر القطري 
الرواد السوري × الأهلي صيدا اللبناني

الفترة الثانية (5:00 مساءً)

الأقصى عطبرة السوداني × بتروجيت المصري 
فتيات العيون الكويتي × إنبي المصري 
الهاوي النسوي الجزائري × الفتاة الكويتي 
الرواد السوري × قطر القطري
الأهلي صيدا اللبناني × عبري العماني

مباريات الرجال

الفترة الأولى (11:30 صباحًا)

التضامن الكويتي × إنبي المصري 
سوكان بورتسودان × بتروجيت المصري 
الأقصى عطبرة السوداني × قطر القطري 
العابرات العماني × سار البحريني 
القناة المصري × الفحيحيل الكويتي
العربي القطري × مركز شباب الامعري الفلسطيني

الفترة الثانية (6:30 مساءً)

الأدب والرياضة اللبناني × إنبي المصري 
السد القطري × بتروجيت المصري 
الرواد السوري × قطر القطري 
الساحل الكويتي × سار البحريني 
العربي القطري × الفحيحيل الكويتي 
مركز شباب الامعري الفلسطيني × القناة المصري

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