قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كلام مجتزأ.. كامل الوزير يكشف عن حقيقة توجيهاته بغلق جهاز أمان القطارات
هجوم يستهدف سفينة تابعة لـ"أدنوك" في المياه الإقليمية الإماراتية
هبوط جديد في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
وزير الخارجية يدعو مدير اليونسكو للمشاركة في منتدى أسوان للسلام والتنمية
لم يتمالك فرحته بالأمطار.. مسن ينزل من التاكسي ويصفق في شوارع القاهرة
كامل الوزير يكشف خطة تعيين 14 ألف موظف بالسكك الحديدية.. و3112 دخلوا الخدمة حتى الآن
باستثمارات 902 مليون جنيه.. كهرباء جنوب الدلتا تعتمد ميزانية العام المالي 2025_2026
بطل الفورمولا 1 لويس هاميلتون يزور معبر رفح للاطلاع على جهود إغاثة غزة
الدفاع الروسية: استهدفنا سفينة شحن في البحر الأسود تحمل أسلحة ومعدات عسكرية
وزير الصحة: دعم الاحتياجات الدوائية والإنسانية للأشقاء العرب أولوية
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ربع نقل على طريق أبوسمبل / أسوان
إحالة أوراق متهمة بقتل طفل وإلقاء جثمانه في مياه ترعة بالشرقية إلى المفتي.. والحكم 10 يناير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كريم محسن: السياحة الروسية تمنح مصر شهادة تفوق جديدة.. وتنوع المقاصد يعزز جاذبيتها

كريم محسن
كريم محسن
محمد الاسكندرانى

أكد كريم محسن، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية الخارجية الأكثر تفضيلًا لدى السائحين الروس خلال شهر نوفمبر الحالي، متقدمة على مقاصد سياحية منافسة منها دول شرق آسيا وتركيا، يعكس المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وفي مقدمتها قدرته على استقبال السائحين على مدار العام، بفضل تنوع مقوماته السياحية واعتدال الطقس خلال فصل الشتاء.

 

شركات السياحة 

جاءت تصريحات نائب رئيس غرفة الشركات تعليقًا على ما تم إعلانه من اخبار، حول تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية الخارجية الأكثر شعبية لدى السائحين الروس، بالتزامن مع عطلات شهر نوفمبر.

وأوضح كريم محسن، أن المقارنة بين مصر ومعظم المقاصد المنافسة خلال الموسم الشتوي تؤكد ميزة مهمة لصالح المقصد المصري، حيث تظل المقاصد الشاطئية المصرية جاذبة للسائحين خلال أشهر الشتاء، مع استمرار الأجواء المشمسة وملاءمة درجات الحرارة لممارسة الأنشطة السياحية والاستمتاع بالشواطئ، في الوقت الذي تتراجع فيه جاذبية السياحة الشاطئية ببعض الوجهات المنافسة خلال هذه الفترة.

تقارب وتفاهم 

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى وجود حالة من التقارب والتفاهم المتزايد بين الشعبين المصري والروسي، انعكست بصورة إيجابية على حركة السياحة الوافدة، لافتًا إلى أن السائح الروسي يحظى بترحاب كبير من العاملين بالقطاع السياحي المصري، كما أن هناك عائلات روسية اختارت الإقامة في مصر، لشعورها بالتقارب الثقافي والاجتماعي، وهو ما يعكس تطور العلاقة بين الجانبين وتجاوزها حدود الزيارة السياحية التقليدية.

وأكد كريم محسن، أن من أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المقصد المصري التطور في الربط بين المقاصد والأنماط السياحية المختلفة، حيث لم تعد تجربة السائح مقتصرة على السياحة الشاطئية في مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، بل أصبح من الممكن دمجها مع زيارة القاهرة والأقصر وأسوان، والاستمتاع بالسياحة الثقافية والنيلية، بما يوفر للسائح تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه واكتشاف المقومات الحضارية والثقافية لمصر.

وشدد على أن هذا التنوع يمنح مصر ميزة إضافية في المنافسة الدولية، ويتيح لشركات السياحة ومنظمي الرحلات تقديم برامج أكثر تنوعًا ومرونة، تلبي اهتمامات وشرائح مختلفة من السائحين الروس، وتسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي.

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على أهمية مواصلة تطوير المنتج السياحي المصري، وتعزيز الربط بين المقاصد السياحية المختلفة، والاستفادة من المزايا المناخية والثقافية التي تتمتع بها مصر، بما يدعم استمرار نمو الحركة السياحية الروسية وترسيخ مكانة مصر كوجهة مفضلة للسائحين الروس على مدار العام.

ووفقًا للبيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، بلغ متوسط تكلفة الرحلة السياحية إلى مصر نحو 274 ألف روبل، مقابل 221 ألف روبل لتركيا، فيما جاءت تايلاند في المركز الثالث بمتوسط 271 ألف روبل. وتصدرت مصر قائمة المقاصد الأكثر جذبا للسائحين الروس خلال نوفمبر الحالي.

غرفة شركات السياحة شركات السياحة مصر السياحة والآثار سياحة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

مواعيد امتحانات نصف العام 2027 جميع الصفوف .. قرار نهائي من التعليم

حسام حسن

أول تعليق من حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر.. ماذا قال؟

منتخب مصر

صلاح ومرموش والشناوي في المقدمة.. 5 نجوم غابوا عن وداع حسام حسن

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الأرصاد تحذر من برودة ملحوظة ليلا وانخفاض الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

أمطار

أمطار ورياح تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

ألمانيا تستهدف استقطاب العمالة المصرية.. 8 تخصصات مطلوبة للعمل بالخارج

محمد صلاح وعلي ماهر

محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي مالاوي

د. علي فخر

هل يجوز قراءة سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

ترشيحاتنا

رحمة أحمد

رحمة أحمد ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

مينا مسعود

فيلم مينا مسعود الجديد "Daniel and the Fiery Furnace" يحقق إيرادات تبلغ 5 أضعاف ميزانيته

بشرى

بشرى تطلق مبادرة «نصف الأجر» لإنقاذ صناعة السينما وتبدأ بنفسها في رمضان

بالصور

أول ظهور لـ أحمد الحداد وزوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن

أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة
أول ظهور لـ أحمد الحداد مع زوجته هاجر أحمد بعد خروجه من السجن.. تفاصيل الإطلالة

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29
مايان السيد تخطف الأنظار من حفل عيد ميلادها الـ29

بي إم دبليو ألبينا كوبيه فاخرة قد تتحول إلى سيارة إنتاج

بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027
بي إم دبليو ألبينا B7 2027

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث
أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة بيضاء أنيقة.. تفاصيل ظهورها الأحدث

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: كيف أكلت الصحافة نفسها؟

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: صلوات في مقبرة الذات.. حين تقف ملامحنا الحقيقية جثة في مأتم الوجوه الزائفة!

المزيد