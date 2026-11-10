كريم محسن: السياحة الروسية تمنح مصر شهادة تفوق جديدة.. وتنوع المقاصد يعزز جاذبيتها

أكد كريم محسن، نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية الخارجية الأكثر تفضيلًا لدى السائحين الروس خلال شهر نوفمبر الحالي، متقدمة على مقاصد سياحية منافسة منها دول شرق آسيا وتركيا، يعكس المزايا التنافسية التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، وفي مقدمتها قدرته على استقبال السائحين على مدار العام، بفضل تنوع مقوماته السياحية واعتدال الطقس خلال فصل الشتاء.

شركات السياحة

جاءت تصريحات نائب رئيس غرفة الشركات تعليقًا على ما تم إعلانه من اخبار، حول تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية الخارجية الأكثر شعبية لدى السائحين الروس، بالتزامن مع عطلات شهر نوفمبر.

وأوضح كريم محسن، أن المقارنة بين مصر ومعظم المقاصد المنافسة خلال الموسم الشتوي تؤكد ميزة مهمة لصالح المقصد المصري، حيث تظل المقاصد الشاطئية المصرية جاذبة للسائحين خلال أشهر الشتاء، مع استمرار الأجواء المشمسة وملاءمة درجات الحرارة لممارسة الأنشطة السياحية والاستمتاع بالشواطئ، في الوقت الذي تتراجع فيه جاذبية السياحة الشاطئية ببعض الوجهات المنافسة خلال هذه الفترة.

تقارب وتفاهم

وأشار نائب رئيس غرفة شركات السياحة، إلى وجود حالة من التقارب والتفاهم المتزايد بين الشعبين المصري والروسي، انعكست بصورة إيجابية على حركة السياحة الوافدة، لافتًا إلى أن السائح الروسي يحظى بترحاب كبير من العاملين بالقطاع السياحي المصري، كما أن هناك عائلات روسية اختارت الإقامة في مصر، لشعورها بالتقارب الثقافي والاجتماعي، وهو ما يعكس تطور العلاقة بين الجانبين وتجاوزها حدود الزيارة السياحية التقليدية.

وأكد كريم محسن، أن من أهم نقاط القوة التي يتمتع بها المقصد المصري التطور في الربط بين المقاصد والأنماط السياحية المختلفة، حيث لم تعد تجربة السائح مقتصرة على السياحة الشاطئية في مدن البحر الأحمر وجنوب سيناء، بل أصبح من الممكن دمجها مع زيارة القاهرة والأقصر وأسوان، والاستمتاع بالسياحة الثقافية والنيلية، بما يوفر للسائح تجربة متكاملة تجمع بين الاستجمام والترفيه واكتشاف المقومات الحضارية والثقافية لمصر.

وشدد على أن هذا التنوع يمنح مصر ميزة إضافية في المنافسة الدولية، ويتيح لشركات السياحة ومنظمي الرحلات تقديم برامج أكثر تنوعًا ومرونة، تلبي اهتمامات وشرائح مختلفة من السائحين الروس، وتسهم في إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي.

وأكد نائب رئيس غرفة شركات السياحة، على أهمية مواصلة تطوير المنتج السياحي المصري، وتعزيز الربط بين المقاصد السياحية المختلفة، والاستفادة من المزايا المناخية والثقافية التي تتمتع بها مصر، بما يدعم استمرار نمو الحركة السياحية الروسية وترسيخ مكانة مصر كوجهة مفضلة للسائحين الروس على مدار العام.

ووفقًا للبيانات التي نقلتها وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، بلغ متوسط تكلفة الرحلة السياحية إلى مصر نحو 274 ألف روبل، مقابل 221 ألف روبل لتركيا، فيما جاءت تايلاند في المركز الثالث بمتوسط 271 ألف روبل. وتصدرت مصر قائمة المقاصد الأكثر جذبا للسائحين الروس خلال نوفمبر الحالي.