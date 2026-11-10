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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: لا حاجة لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران.. وواشنطن تدرس خياراتها وسط التوترات الإقليمية

روبيو
روبيو

تشير تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى توجه أمريكي لتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار التحذيرات الأمريكية من الأنشطة الإيرانية.

وتعكس التصريحات تمييزًا بين استمرار الضغوط والتهديدات العسكرية الأمريكية من جهة، واللجوء إلى حرب واسعة النطاق من جهة أخرى، بما يفتح الباب أمام خيارات أخرى للتعامل مع طهران، دون استبعاد استخدام القوة العسكرية إذا اقتضت التطورات ذلك.

وفي هذا السياق، أوضح روبيو أن الإدارة الأمريكية لا تزال تفضل الحل الدبلوماسي، رغم إقراره بعدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات مع إيران، بسبب ما وصفه بالمطالب الإيرانية غير المقبولة وغير الواقعية. 

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تقودها أطراف إقليمية، في مقدمتها قطر، لمحاولة تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، واحتواء تداعيات المواجهة المستمرة على أمن المنطقة والممرات البحرية، خصوصًا مضيق هرمز. 

وفي المقابل، لا تعني الرغبة الأمريكية في تجنب التصعيد العسكري التخلي عن أدوات الضغط على إيران، إذ تشير التحركات الأمريكية إلى استمرار سياسة العقوبات الاقتصادية والحصار البحري، بالتوازي مع الإبقاء على الجاهزية العسكرية للتعامل مع أي تهديد للقوات الأمريكية أو حركة الملاحة.

وتكشف هذه التطورات عن محاولة أمريكية للموازنة بين الضغط على طهران وفتح المجال أمام تسوية سياسية، وسط مخاوف دولية من اتساع نطاق الصراع وانعكاساته على استقرار الشرق الأوسط وأسواق الطاقة العالمية. 


 

روبيو الولايات المتحده باريس واشنطن ايران

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