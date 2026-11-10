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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فان دايك يكشف موقفه من تجديد عقده مع ليفربول ويعلق على مستقبله مع الفريق

فان دايك
فان دايك
حمزة شعيب

كشف الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ومدافع فريق ليفربول، عن آخر تطورات موقفه من تجديد عقده مع الريدز، في ظل اقتراب نهاية ارتباطه بالنادي الإنجليزي، وعدم تحرك الإدارة حتى الآن لحسم ملف استمراره خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في صيف عام 2027، وسط حالة من الترقب بشأن مستقبله، خاصة مع عدم وجود مفاوضات معلنة لتجديد تعاقده حتى الآن.

وتحدث المدافع الهولندي عن مستقبله في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربول إيكو»، مؤكدًا أنه لا يشعر بالقلق بشأن هذا الملف، وأن تركيزه ينصب حاليًا على مواصلة اللعب وتقديم أفضل ما لديه داخل الملعب.

وقال فان دايك إنه يشعر بحالة جيدة، لكنه يرى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا للحديث عن مستقبله، مشيرًا إلى أنه استمتع بفترته مع ليفربول، وأنه ينتظر ما ستسفر عنه أحداث الموسم، سواء باستمراره مع الفريق أو خوض تجربة جديدة في مكان آخر.

وأضاف قائد الريدز أنه لا توجد أي ضغوط تتعلق بمستقبله في الوقت الراهن، مؤكدًا استقراره من الناحية النفسية، رغم معاناته من بعض الآلام البدنية البسيطة خلال الأسبوعين الماضيين، والتي يعمل على تجاوزها من أجل العودة والمشاركة مع فريقه.

وفي سياق آخر، تطرق فان دايك إلى تقييمه لأداء ليفربول تحت قيادة إيراولا، موضحًا أن الفريق كان بإمكانه الظهور بصورة أفضل في بعض المباريات، رغم تحقيق الانتصارات في عدد منها، مشيرًا إلى أن الخسارة في بعض المواجهات لم تمنع الفريق من تقديم مستويات جيدة.

وشدد المدافع الهولندي على أهمية تحقيق الاستمرارية في الأداء والنتائج، مؤكدًا أنها الطريق الأساسي للوصول إلى النجاح خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد مشاركاته الدولية، يغيب فان دايك عن معسكر منتخب هولندا الحالي استعدادًا لمنافسات دوري الأمم الأوروبية، بسبب شعوره ببعض الآلام، دون الكشف حتى الآن عن طبيعة الإصابة أو تفاصيلها.

فان دايك ليفربول الدوري الانجليزي

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