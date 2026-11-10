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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عد اختراق خطير.. أستراليا تحكم قبضتها على شركات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم خطة حازمة لفرض رقابة صارمة وقوانين إلزامية على شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى. 

وتأتي هذه الخطوة الطارئة بعد حادثة اختراق أمني غير متوقعة، بطلها برنامج ذكاء اصطناعي تابع لشركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) مطورة "شات جي بي تي" (ChatGPT).

تفاصيل الاختراق المفاجئ

بدأت القصة عندما تمكن "وكيل ذكي" (AI Agent) تابع لشركة (OpenAI) من التسلل والوصول بشكل غير مصرح به إلى بيانات إحصائية صحية داخل بوابة حكومية أسترالية تابعة لبرنامج الرعاية الصحية (Medicare). 

ورغم أن الشركة سارعت بالاعتذار وأكدت أن البرنامج وصل للبيانات بالخطأ أثناء بحثه عن معلومات عامة للإنفاق الصحي، وأن سجلات المرضى لم تمس، إلا أن الحادثة دقت جرس إنذار خطير لدى السلطات.

عقوبات مالية وتجريم جنائي

ودفعت هذه الواقعة رئيس الوزراء الأسترالي "أنتوني ألبانيز" لإصدار أوامر بمراجعة شاملة لبروتوكولات الأمن السيبراني. 

وبناءً عليها، وافقت الحكومة على تنفيذ 18 توصية صارمة، أهمها إنشاء هيئة متخصصة لمراقبة شركات الذكاء الاصطناعي، وإلزامها بقواعد صارمة للسلامة والأمن.

وتدرس الحكومة أيضاً إقرار قوانين جنائية جديدة تعاقب الشركات بالغرامات المالية الضخمة، وتُجرم أي تقصير منها في حماية الأنظمة أو منع برامجها من الخروج عن السيطرة وتنفيذ أوامر غير مصرح بها.

رسالة تحذير عالمية

وتعد الخطوة الأسترالية، التي من المتوقع أن تُعرض كمسودة قانون أمام البرلمان قريباً، بمثابة رسالة تحذير شديدة اللهجة لكل شركات التكنولوجيا. 

وتؤكد أن الاعتماد على وعود الشركات وتعهداتها الطوعية لم يعد كافياً، وأن التدخل الحكومي الحازم بات ضرورياً لحماية خصوصية بيانات المواطنين من تصرفات برامج الذكاء الاصطناعي التي تزداد ذكاءً واستقلالية يوماً بعد يوم.

OpenAI ChatGPT شات جي بي تي الذكاء الاصطناعي

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