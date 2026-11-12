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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

طرازان عائليان.. شيري تكشف عالميًاعن TIGGO7 وTIGGOX7

شركة شيري الصينية
شركة شيري الصينية
كريم عاطف

كشفت شركة شيري الصينية عن طرازي TIGGO7 الجديدة كليا وTIGGOX7 خلال فعاليات ليلة العلامة التجارية التي أقيمت بمدينة ووهو الصينية، في حدث استهدف إبراز توجه الشركة نحو تطوير سيارات تلبي احتياجات العائلات وتجمع بين الاستخدام اليومي والقدرات المخصصة للمغامرات والرحلات الخارجية.

وشهد الحدث مشاركة ست عائلات من الإكوادور وبولندا والمملكة المتحدة ورومانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل، إلى جانب ممثلين عن مستخدمي شيري من نحو 130 دولة، في إطار الاحتفال بالقصص والتجارب الإنسانية التي تربط الشركة بعملائها حول العالم.

وجاء تقديم TIGGO7 الجديدة كليا استجابة لمتطلبات الحياة اليومية، إذ تركز السيارة على توفير مستويات مرتفعة من الراحة والمساحة العائلية، مع مقاعد أمامية مزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، وأكثر من 20 خاصية لأنظمة السلامة النشطة ومساعدة السائق.

وتستهدف السيارة توفير تجربة تنقل مريحة في مختلف الظروف، سواء خلال الرحلات اليومية إلى المدارس وأماكن العمل أو التنقلات العائلية الطويلة.

أما TIGGOX7، فتقدم مفهوما مختلفا يعتمد على التصميم الجريء والقدرات المخصصة للطرق الوعرة والأنشطة الخارجية، وتعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بطابع أمريكي ضمن سلسلة TIGGOX وفقا لوصف الشركة.

وتضم السيارة منظومة قيادة متعددة الأوضاع تسمح للسائق بالتكيف مع طبيعة الطريق، بما يشمل المسارات الجبلية والرمال والثلوج وعبور المياه، إلى جانب إمكانات السحب وتجهيزات يمكن استخدامها في الرحلات والتخييم.

وأكد تشانج قويبينج، نائب الرئيس التنفيذي لشركة شيري أوتو، أن تطوير الطرازين يأتي ضمن استراتيجية توفير خيارات متنوعة تلائم احتياجات العائلات المختلفة.

وأوضح أن شعار "من أجل العائلة" يمثل توجها أساسيا في تطوير المنتجات والخدمات، وليس مجرد عبارة تسويقية، من خلال التركيز على المساحة والسلامة والتكنولوجيا واحتياجات المستخدمين الفعلية.

وتقول الشركة إن عدد مستخدميها حول العالم وصل إلى 4.55 مليون مستخدم، وتسعى إلى تعزيز علاقتها بهم من خلال توسيع خدمات ما بعد البيع وتوفير الدعم الفني والصيانة وقطع الغيار في الأسواق التي تعمل بها.

وتعكس هذه الخطوة رغبة شيري في توسيع حضورها العالمي، عبر تقديم سيارات تجمع بين الاستخدام العملي والتكنولوجيا والقدرة على تلبية أنماط الحياة المختلفة.

شركة شيري الصينية شيري TIGGO7 TIGGOX7 سيارات الرحلات الخارجية

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