خالد أبو بكر يحذر المصريين في أوروبا من التعامل مع كيانات مدرجة على قوائم الإرهاب

وجه المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر رسالة تحذير إلى المصريين المقيمين في أوروبا، مطالبًا إياهم بالحذر عند التعامل مع الكيانات التي قال إنها أُدرجت على قوائم الإرهاب بقرار من محكمة جنايات القاهرة، والتعرف إلى أسمائها والابتعاد عن أي تعامل معها، سواء بالزيارة أو التعاون أو مشاركة المنشورات أو التبرع.

وأوضح مقدم برنامج «آخر النهار» أن التحذير يخص المصريين في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، وكذلك المقيمين في العواصم الأوروبية التي توجد بها هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن أسماء الكيانات المعنية أُذيعت في وسائل الإعلام حتى يتمكن المواطنون من التعرف إليها وتجنب التعامل معها.

وحذر أبو بكر من أن التعامل مع هذه المؤسسات قد يعرض المواطنين للمساءلة القانونية، موضحًا أن الشخص قد يُسأل في المطار عن سبب تعامله مع إحدى هذه الجهات، أو طبيعة التعاون معها، أو الوقت الذي قضاه داخلها، وفقًا لما ذكره بشأن القرار القضائي.

وشدد على خطورة التبرع لهذه الكيانات، محذرًا من الانسياق وراء العاطفة الدينية لمجرد أن المؤسسة تحمل اسمًا إسلاميًا أو تعمل تحت مظلة رابطة للمسلمين، مؤكدًا أن التبرع لأي جهة مدرجة على قوائم الإرهاب قد يترتب عليه تبعات قانونية.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على التبرعات المباشرة، بل قد يمتد إلى تحويل الأموال عبر البنوك، لافتًا إلى أن أي تحويل مالي لإحدى هذه المنظمات قد يفتح باب المساءلة، وربما يتحول إلى قضية كبيرة.

ووجه رسالة إلى المصريين العاملين بالخارج، مطالبًا إياهم بالتأكد من الجهة التي يتبرعون لها، وعدم تقديم أموال لأي مؤسسة من هذه الكيانات تحت أي مسمى، حتى لو جرى جمع التبرعات داخل مسجد، مشددًا على ضرورة معرفة الوضع القانوني للجهة قبل التعامل معها.

وأكد أبو بكر أن حسن النية لا يعفي المواطن من المسؤولية إذا تعامل مع جهة مخالفة للقانون، داعيًا المصريين إلى أخذ التحذيرات على محمل الجد وتجنب أي تصرف قد يعرضهم للمساءلة.

واستعاد أبو بكر ما مرت به مصر من أحداث وتضحيات، قائلًا إن البلاد فقدت شبابًا وأبناءً وأزواجًا من أجل حماية أمنها، مشددًا على أن الحفاظ على أمن الوطن مسؤولية تستدعي الانتباه والحذر من التعامل مع أي كيانات تمثل تهديدًا له، بحسب تعبيره.