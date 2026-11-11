مستشار الأكاديمية العسكرية: يجب الاستعداد للحرب والتحول من السلم للقتال في زمن قياسي للعيش بسلام

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الزيارة التي شهدتها إحدى القواعد الجوية لا يمكن اعتبارها إجراءً روتينيًا أو زيارة عادية، وإنما تمثل فرصة للتعايش مع منظومة العمل والوقوف على مختلف عناصرها وإمكاناتها.

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن ما ظهر خلال الزيارة يمثل جزءًا من القاعدة الجوية، التي تضم منظومة متكاملة من العناصر البشرية والإمكانات المادية والتجهيزات اللازمة لتشغيل القوات الجوية.

وأشار إلى أن القواعد الجوية شهدت تطورًا مستمرًا لاستيعاب الأسلحة والطائرات الحديثة، مؤكدًا أن هذا التطوير يشمل الجوانب المادية والبشرية على حد سواء.

وشدد الحلبي على أن الاستعداد للحرب لا يعني الرغبة في خوضها، وإنما يمثل ضرورة لضمان الأمن والاستقرار، قائلًا: «يجب الاستعداد للحرب للعيش بأمان في المنظومة».

وأضاف أن القوات المسلحة يجب أن تكون مدربة على الانتقال من حالة السلم إلى حالة الحرب خلال زمن قياسي، موضحًا أن هذا التحول لا يحدث بصورة عشوائية، وإنما وفق استعداد وتدريب مسبقين.

وأكد أن الجاهزية المستمرة تمثل أحد أهم عناصر حماية الأمن القومي، وأن الاستعداد لمختلف السيناريوهات يضمن قدرة القوات على التعامل مع المتغيرات والتهديدات المحتملة.